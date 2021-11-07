شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 1.9% لبرنت و2.7% لخام غرب تكساس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة،حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .

وسجلت أسعار النفط 82.74 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.72 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، شهدت ارتفاعا عند التسوية الجمعة، وذلك نتيجة المخاوف من تجدد مخاوف متعلقة بالإمدادات النفطية، وكان تحالف أوبك بلس قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.