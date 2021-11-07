شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول ميناء جاف بالشرقية لخدمة الموانئ والمطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أهمية إقامة مناطق لوجستية تخدم جميع الموانئ والمطارات في المملكة

أكد وكيل الخدمات اللوجستية، بوزارة النقل المهندس لؤي مشعبي اليوم، أهمية إقامة المناطق الوجستية التي تخدم جميع الموانئ والمطارات في المملكة، مضيفا أن المنطقة الشرقية ستكون أولى المناطق التي ستحظى بإقامة ميناء جاف خاصا بها.

وأضاف، أن كل موانئ المملكة لها مستهدفات وأن كل مطارات المملكة لها مستهدفات أيضا، وأصبح لازما أن يكون بجانبها منطقة لوجستية تخدمها كمنطقة الإيداع والتخزين والقيمة مضافة.

ولفت إلى أن الشرقية هي أولى المناطق التي سيكون لها ميناء جاف غير الميناء الجاف الذي يستفيد منه في الرياض، المرتبط بالسكة الحديد مع ميناء الملك عبد العزيز في المنطقة الشرقية.