شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني الأسوأ أداء بين عملات "مجموعة العشر" هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد بأن الين الياباني أصبح أسوأ عملات "مجموعة العشر" أداء منذ بداية العام وحتى الآن.

وأضافت الوكالة أن الين تراجع بنسبة 96ر8% مقابل الدولار الأمريكي، ليتم تداوله عند 41ر113 ين لكل دولار.

وتأسست مجموعة العشرة بعضوية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وهولندا والسويد لتوفير المزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي لدعم قدرته على الإقراض، وانضمت سويسرا لاحقا للمجموعة، إلا أن الاسم لم يتغير.