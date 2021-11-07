شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار ريال.. 33.1 % نسبة الهدر الغذائي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية حديثة عن المؤسسة العامة للحبوب، أن نسبة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 33.1%.

وبين مجلس شؤون الأسرة ان الفرق بين الفقد والهدر، هو أن الفقد هو كميات الأغذية التي تتم خسارتها قبل وصولها للمستهلك،

والهدر ما يتم فقدانه من الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، أن إحصائيات الهدر الغذائي في المملكة بلغت %33.13 من الهدر الغذائي، بمعدل سنوي يبلغ 184 كيلوجرام معدل هدر الفرد سنوياً،

و40 مليار ريال قيمة المهدارات الاستهلاكية سنوياً.

كما أشار المجلس تقدم الأداء الأمني الغذائي المحرز بالمملكة بنسبة %79.6 في مؤشر توفر الغذاء، و%73 في مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وشدد مجلس شؤون الأسرة على دور الأسرة المهم في توعية أفرادها، بأهمية الاستهلاك الرشيد وعدم الإسراف.