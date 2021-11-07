شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 7-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-11-2021، بالبنوك المصرية مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 18.00 جنيه للشراء، و18.21 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 18.03 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.00جنيه للشراء، و18.21 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.99 جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، أما فى البنك المركزي المصرى سجل 18.09 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.09 جنيه للشراء.

18.21جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.00جنيه للشراء.

18.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.00 جنيه للشراء.

18.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.99 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.03 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.03 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.04 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.