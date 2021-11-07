شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الجلود: نصنع 25% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غرفة صناعة الجلود، أن مصر تصنع 25% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في المعارض الخاصة بالمستلزمات للتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذه الصناعة والموديلات الجديدة.

وأعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن تنظيم زيارة 40 شركة مصرية لأحد المعارض الدولية لمستلزمات إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، والذي يقام في الفترة من 17إلى 20 نوفمبر الجاري للتعرف على أحدث خطوط الموضة العالمية في صناعة الجلود.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة تعد دراسة حالياً للمشاركة في عدد كبير من المعارض الخارجية وتنظيم بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً والمساهمة في زيادة صادرات القطاع، منها معرض لينيابيلي في ايطاليا خلال شهر فبراير المقبل، مؤكداً أن المشاركة في هذه المعرض يعطي فكرة للمنتج المصري بكيفية تطوير منتجه ويستطيع المنافسة عالمياً.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وبسبب جائحة كورونا توقفت مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية أو استقدام بعثات تجارية لمعرض القاهرة الدولي للجلود المقام سنوياً في مصر، مما كان لذلك آثار سلبية على حجم صادرات القطاع.

وأكد أنه مع عودة المشاركة وبقوة في المعارض الخارجية ودعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية والسعي لتحقيق الهدف الأبرز بالوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنوياً سيكون هناك دور قوي لصناعة الجلود المصرية على الخريطة العالمية.