شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لـ«اتصالات مصر»:نقدم أفضل الخدمات المتنوعة بأحسن الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخ 5.5 مليار جنيه استثمارات خلال 2022 لتطوير الشبكات وتحسين الخدمات.. فزنا بمشروع إنترنت العاصمة الإدارية.. 70% نسبة الانتهاء من مركز إدارة الخدمات.. ونستهدف رقمنة جميع الخدمات المقدمة لتسهيل تجربة العملاء



المحور الأول: التحول الرقمى منذ عملها فى مصر، خلال الـ14 عاما الماضية، تقدم اتصالات مصر نفسها على أنها أفضل وأقوى شبكة تقدم خدمات متنوعة ومتميزة تلبى جميع احتياجاتهم بأفضل الأسعار، ما يحقق لهم الرفاهية والاتصال الدائم بجودة غير مسبوقة، ومؤخرا أضافت ميزة جديدة، وهى قيادة مستقبل التحول الرقمى فى مصر، من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات على تبنى التحول الرقمى ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم، وذلك بهدف تعظيم الاستثمار فى قطاع الاتصالات، «الخليج 365» أجرت حوارا مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، للتعرف على خطط الشركة الفترة المقبلة، واستراتيجية لدعم التحول الرقمى للحكومة والقطاع الخاص، وإلى نص الحوار:المحور الأول: التحول الرقمى بداية.. ما هى الخدمات التى تقدمها اتصالات مصر لخدمة التحول الرقمى؟

بداية.. ما هى الخدمات التى تقدمها اتصالات مصر لخدمة التحول الرقمى؟ اتصالات مصر، أول مشغل رقمى متكامل يتبع استراتيجيات محددة للوصول إلى تقديم خدمات اتصالات فريدة للعملاء، حيث فرضت علينا أزمة كورونا التوسع فى برامج التحول الرقمى فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، توفيرا للوقت والجهد.

وقمنا بتطبيق برامج التحول الرقمى فى التعليم والبنوك والعديد من القطاعات بالدولة، ما ساهم بشكل إيجابى فى تخفيف تداعيات كورونا، ليكتسب الإنترنت أهمية مضاعفة لاستمرار الحياة سواء على مستوى التعليم عن بُعد، أو العمل من المنزل، أو التمتع بالخدمات الترفيهية، لذلك نتجه بقوة نحو رقمنه رحلة العملاء مع الشركة بهدف تسهيل تجربة العملاء بقدر المستطاع.

كما تحرص اتصالات، على أن يكون لها دور مؤثر فى التحول الرقمى الذى يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، مع تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، ليؤكد ذلك ريادة ونجاح الشركة فى مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم فى قيادة المستقبل الرقمى وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التى تواجه مصر.



ما هى أكثر خدمات اتصالات مصر إقبالا من المستخدمين؟ وكم يبلغ عدد مستخدميها؟ ما هى أكثر خدمات اتصالات مصر إقبالا من المستخدمين؟ وكم يبلغ عدد مستخدميها؟

نحن نعتبر أن كل خدماتنا عليها إقبال كبير من الجمهور حيث نحرص دائما على أن نقدم لعملائنا أفضل وأقوى الخدمات المتنوعة والمتميزة التى تلبى جميع احتياجاتهم بأفضل الأسعار، ما يحقق لهم الرفاهية والاتصال الدائم بجودة غير مسبوقة لندعم احتياجات المستهلكين المختلفة ومنها:

الشمول المالى وخدمات الدفع الالكترونى عبر اتصالات كاش، والتى تضم مجموعة من عمليات تحويل الأموال، صرف، إيداع، دفع فواتير (كهرباء - مياه - غاز - تليفون أرضى)، والشراء عبر الإنترنت والتبرعات، والعديد من التطبيقات المختلفة لخدمة أكبر عدد من العملاء ومنهم اتصالات سبورتس، واتصالات ميوزيك، واتصالات جيمز، واتصالات تى فى TV، إلى جانب المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل المدن الذكية وتطوير القطاع الصحى.

وفى مجال الأعمال، أطلقنا BAhead التعريفة الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها فى السوق المصرى والمعدة خصيصا لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق اتصالات للأعمال، بالإضافة إلى التعريفات الجديدة التى تقدمها باستمرار ومنها Emerald وأقوى كارت فى مصر، ودماغ تانية، وغيرها.



هل هناك مشروعات شراكة جديدة بين اتصالات مصر والحكومة بشأن التحول الرقمى؟ وما هى أبرز الخدمات التى تركز اتصالات مصر على تقديمها للحكومة الفترة المقبلة؟ هل هناك مشروعات شراكة جديدة بين اتصالات مصر والحكومة بشأن التحول الرقمى؟ وما هى أبرز الخدمات التى تركز اتصالات مصر على تقديمها للحكومة الفترة المقبلة؟ تحرص شركة اتصالات مصر على تطبيق العديد من المبادرات التى تساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة، رؤية مصر 2030، كما تسعى إلى توطيد علاقاتها الحكومية من أجل العمل على توفير أفضل خدمة لعملائها، وقد خاضت الشركة منافسة على عدة مناقصات حكومية ونجحت فى الفوز بمشروع إنترنت العاصمة الإدارية الجديدة عبر تحالف مع عدة شركات، ما يعكس رغبة الشركة فى المشاركة الحيوية فى خطة مصر للتحول الرقمى.

ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل قريبا لتلعب اتصالات مصر دورا مهما فى مجال الإمكانيات التشغيلية والموارد البشرية التى تتمتع بها ويمكن الاستعانة بها فى المشروعات الحكومية الكبرى وتسعى الشركة إلى زيادة مساهمتها فى مشروعات الدولة الرقمية خلال الفترة المقبلة.

كما نعد أنفسنا شريكا رئيسيا للحكومة المصرية فى جميع جهودها لدعم التحول التكنولوجى وذلك من خلال كوننا لاعبا مؤثرا فى قطاع الاتصالات بمصر وذلك من أجل التحول الرقمى الذى يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية وتطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.



ما هى أبرز الخدمات التى تعتزم اتصالات مصر إطلاقها الفترة المقبلة، وهل هناك خدمات تتعلق بالتمويل الاستهلاكى ومنح قروض متناهية الصغر؟ ما هى أبرز الخدمات التى تعتزم اتصالات مصر إطلاقها الفترة المقبلة، وهل هناك خدمات تتعلق بالتمويل الاستهلاكى ومنح قروض متناهية الصغر؟ حصلنا على رخصة تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR code من البنك المركزى المصرى ونسعى إلى تفعيل الخدمة فى أكبر عدد من منافذ البيع قريبا، وفيما يتعلق بخدمات التمويل الاستهلاكى ومنح قروض متناهية الصغر، فإننا ندرس جميع الفرص التى تمكننا من تقديم أفضل خدمات لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد.

ما هى الأهداف الاستراتيجية لشركة اتصالات مصر بشأن التحول الرقمى؟ وكم نسبة ما حققته الإدارة حتى الآن من هذه الأهداف؟

نسير بخطوات جادة وثابتة نحو رقمنة رحلة العملاء مع الشركة بهدف تسهيل تجربة العملاء بقدر المستطاع، وقد استطعنا تحقيق نسب التحول الرقمى فى جميع خدماتنا بنسبة كبيرة وذلك فى ظل حرص اتصالات مصر على تلبية احتياجات عملائها المختلفة من خلال الاعتماد على أحدث تكنولوجيا وأفكار مبتكرة، خاصة أن الشركة تمتلك إمكانيات تؤهلها لتقديم هذه الخدمات من خلال أحدث تكنولوجيا وأفضل بنية تحتية، كما تمتلك اتصالات أحدث شبكة فى السوق المصرى مزودة بأحدث تكنولوجيا، وقد قدمت الشركة الحلول الذكية والتطبيقات الحديثة بالتزامن مع أسواق مجموعة اتصالات الأخرى.



هل هناك تحديات تمنع اتصالات مصر من تقديم مزيد من خدمات التحول الرقمى فى مصر؟ وما هى الخدمة الأكثر استخداما خارج مصر، وتحلم الشركة بتطبيقها فى السوق المحلى؟ هل هناك تحديات تمنع اتصالات مصر من تقديم مزيد من خدمات التحول الرقمى فى مصر؟ وما هى الخدمة الأكثر استخداما خارج مصر، وتحلم الشركة بتطبيقها فى السوق المحلى؟ الحكومة تقوم بدورها بإصدار حزم تشريعات تساعد على تهيئة المناخ العام فى قطاع الاتصالات بما يسمح بتقديم المزيد من الخدمات فى عالم التحول الرقمى ولدينا رؤية استراتيجية لكيفية تشجيع الشركات والمؤسسات على تبنى التحول الرقمى ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم من حولنا، وذلك بهدف تعظيم الاستثمار فى قطاع الاتصالات والاستفادة من عملية التحول الرقمى فى مصر.

نحن نقدم للمستخدم المصرى جميع الخدمات التى يتم تقديمها فى العالم، لكن بما يتوافق مع البنية التحتية والقوانين والتشريعات المصرية، وخلال العام المقبل سنقوم بتقديم عدد من الخدمات المميزة لتناسب جميع احتياجات عملاء اتصالات مصر.



هل هناك خطط لدى اتصالات مصر لرعاية أفكار لريادة الأعمال لإطلاق تطبيقات ومشروعات مبتكرة تخدم التحول الرقمى؟ هل هناك خطط لدى اتصالات مصر لرعاية أفكار لريادة الأعمال لإطلاق تطبيقات ومشروعات مبتكرة تخدم التحول الرقمى؟ نحن من أولى الشركات التى ترعى المواهب والابتكارات الجديدة ونقدم لهم كل الدعم من خلال أجندتنا فى المسؤولية المجتمعية وعلى سبيل المثال فقد قمنا برعاية الهاكثون الأول من نوعه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية فى القاهرة والذى يهدف إلى طرح ومشاركة الأفكار الشبابية حول آليات دعم التنمية ومواجهة التحديات والأزمات، وتقديم حلول مبتكرة وتعزيز مساهمة الشباب فى إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على الأزمة الراهنة، وتسليط الضوء على الدور الحيوى الذى تلعبه التكنولوجيا فى حياتنا اليومية وتيسير أمور حياتنا وتغييرها للأفضل.

المحور الثانى: المدن الذكية المحور الثانى: المدن الذكية ما هى مشروعات اتصالات مصر بشأن خدمات المدن الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكم تبلغ نسبة تنفيذها؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها؟ وهل هناك مفاوضات لتقديم خدمات جديدة؟

حريصون جدا على المشاركة فى مشروعات الدولة التنموية ودعم خطط الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى الذى تستهدف تحقيقه بشكل متكامل، وينعكس ذلك بفوزنا بمناقصة مركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بعد منافسة قوية مع شبكات المحمول الأخرى لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، وهو ما يؤكد قدرة اتصالات مصر على تقديم خدمات المدن الذكية، وأننا نعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على موارد الدولة. ما هى مشروعات اتصالات مصر بشأن خدمات المدن الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكم تبلغ نسبة تنفيذها؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها؟ وهل هناك مفاوضات لتقديم خدمات جديدة؟حريصون جدا على المشاركة فى مشروعات الدولة التنموية ودعم خطط الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى الذى تستهدف تحقيقه بشكل متكامل، وينعكس ذلك بفوزنا بمناقصة مركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بعد منافسة قوية مع شبكات المحمول الأخرى لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، وهو ما يؤكد قدرة اتصالات مصر على تقديم خدمات المدن الذكية، وأننا نعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.

أما بالنسبة لنسبة انتهاء المشروع، فقد نجحنا فى إتمام نسبة 70% من المشروع طبقا للمواعيد المحددة حيث نركز على سرعة إتمام مشروع المدن الذكية داخل العاصمة الإدارية والذى يضم 3 خدمات وهم أولا منصة رقمية تضم خدمات المياه والكهرباء وركن السيارات التى يحصل عليها العملاء أو خدمات أخرى، ثانيا تطبيق إلكترونى مخصص للعميل للاستفادة من هذه المنصة، ثالثا إنشاء مركز لخدمة العملاء.



ما هى أبرز خدمات المدن الذكية التى تقدمها اتصالات مصر؟ وما الذى يميزها عن غيرها من المنافسين؟ ما هى أبرز خدمات المدن الذكية التى تقدمها اتصالات مصر؟ وما الذى يميزها عن غيرها من المنافسين؟ وقعنا العديد من الاتفاقيات وفزنا بعدد من المناقصات لتقديم خدمات متطورة بالمدن الذكية منها، مشروع إنترنت العاصمة الإدارية الجديدة، عبر تحالف مع عدة شركات، فضلا عن اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتقديم خدمات المدن الذكية بداخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى اتفاقية مع معمار المرشدى لتطوير البنية التكنلوجية لـ«وان قطامية» لتوفير الخدمات الذكية المختلفة بالمشروع العقارى، وستكون اتصالات مصر هى المزود الرئيسى لخدمات الإنترنت، VPN، IVPN، الصوت الثابت للمشروع.

كم عدد شركات التطوير العقارى التى تقدم لها اتصالات خدمات المدن الذكية؟ وهل هناك مفاوضات لتقديم الخدمات لمطورين جدد؟



المحور الثالث: الشبكة والإنترنت نتعاون مع العديد من المطورين العقاريين فى مشروعات مختلفة لتقديم خدمات المدن الذكية، ونقوم بالعمل وفق خطة مدروسة لتقديم خدماتنا لعدد كبير من المطورين العقاريين فى مصر لتقديم خدمات المدن الذكية.المحور الثالث: الشبكة والإنترنت كم تبلغ نسبة رضاء إدارة اتصالات عن أداء الشبكة؟ وهل هناك استطلاع من الشركة لقياس رضاء العملاء عنها؟

كم تبلغ نسبة رضاء إدارة اتصالات عن أداء الشبكة؟ وهل هناك استطلاع من الشركة لقياس رضاء العملاء عنها؟ دائما ما نطمح للأفضل من رضاء عملائنا، وحريصون على النجاح فى ذلك عبر الاستعانة بفريق متكامل يعمل على أعلى مستوى للوقوف على مدى رضاء العملاء والاستماع الى مقترحات العملاء لبعض الخدمات التى يحتاجونها، عبر مجموعة من البحوث السوقية والاستقصائية. كم يبلغ عدد أبراج شبكة اتصالات فى مصر؟ وكم تمثل نسبتها من السوق، وكم يبلغ عدد الأبراج التى تعتزم الشركة بناءها؟تمتلك شركة اتصالات بنية قوية للشبكة وعدد محطاتنا تتجاوز 8 آلاف محطة تقوية ونعمل على زيادتها لمواكبة النمو فى الاستخدام، كما أن التوسع فى خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات فى تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة فى ظل السياسات التسويقية للشركات ومنافستها فى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة. كم يبلغ عدد أبراج شبكة اتصالات فى مصر؟ وكم تمثل نسبتها من السوق، وكم يبلغ عدد الأبراج التى تعتزم الشركة بناءها؟تمتلك شركة اتصالات بنية قوية للشبكة وعدد محطاتنا تتجاوز 8 آلاف محطة تقوية ونعمل على زيادتها لمواكبة النمو فى الاستخدام، كما أن التوسع فى خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات فى تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة فى ظل السياسات التسويقية للشركات ومنافستها فى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.



بعد تيسير إجراءات نقل الأرقام بين الشبكات.. هل تأثرت اتصالات سلبا أم إيجابا بهذا الأمر؟ بعد تيسير إجراءات نقل الأرقام بين الشبكات.. هل تأثرت اتصالات سلبا أم إيجابا بهذا الأمر؟ مع كل مكالمة صوتية تزيد نسبة ثقة عملائنا فينا، ومن هذا المنطلق لم نتأثر سلبا بعملية تحرير نقل الخطوط بين الشركات، ويرجع ذلك لثقة عملائنا فينا ورضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، ونراها خطوة إيجابية طالما أنها تصب فى صالح العميل المصرى الذى أصبح حرا تماما فى الانتقال من شركة إلى أخرى بنفس الرقم، ونؤمن أن هذا القرار سيكون فى صالحنا لكوننا نقدم أفضل خدمة للعملاء بمختلف استخداماتهم دون تفرقة. بعد تفعيل رخصة التليفون الثابت، كم يبلغ عدد المشتركين؟ بعد تفعيل رخصة التليفون الثابت، كم يبلغ عدد المشتركين؟ تمكنت اتصالات مصر فى عام 2018 من إطلاق خدمة التليفون الأرضى الافتراضى، لتصبح بذلك أول مشغل محمول يطلق هذه الخدمة بالسوق المصرى، الذى يستطيع تقديم جميع الخدمات كالمحمول والثابت والإنترنت إلى جانب خدمات البوابة الدولية، حيث حققت الخدمة إقبالا، خاصة أنها تهدف إلى تقديم خدمة متكاملة للعميل من خلال فاتورة موحدة، كما تساعد هذه الخدمة الشركة على تقديم خدمات الكواد بلاى، داخل المجتمعات المغلقة، وجدير بالذكر أن خدمات «الثابت» فى مصر لها طبيعة خاصة جدا، فهناك لاعب أكبر يحتل مساحة نحو 80% من السوق وبقية المشغلين الآخرين للخدمة يتقاسمون الـ20% الباقية، لكن ومع ذلك فنحن موجودون فى هذه الساحة بحصة جيدة، بعد أن حصلت الشركة على رخصة تشغيل الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة منذ قرابة عامين، أما عن الهاتف الثابت فالشركة تقدم هذه الخدمة كمنتج تكميلى.

يشهد العالم موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار البترول، هل تعتزم الشركة مراجعة خطط تسعير خدماتها مع جهاز تنظيم الاتصالات؟ وما هى هذه الخدمات؟

من المعروف أن جميع القطاعات تتأثر بارتفاع أسعار الوقود وبالنسبة لعالم الاتصالات فقد أصبح جزءا مهما فى حياة المستهلكين وارتبط ارتباطا وثيقا لدى الكثيرين بعملهم وإدارة مشروعاتهم، ونقوم بعمل تقييم شامل لخطط أسعارنا لكن عمليات إعادة التسعير تستلزم الكثير من الدراسات والإجراءات لأن خدمات التسعير تتم وفق عروض الشركات وتنسيقها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.



كم تبلغ نسبة تغطية الجيل الرابع لاتصالات فى مصر، وما هى نسبة استخدامه بين عملاء الشركة؟ كم تبلغ نسبة تغطية الجيل الرابع لاتصالات فى مصر، وما هى نسبة استخدامه بين عملاء الشركة؟ أكثر من 90% من شبكة اتصالات مصر تعمل حاليا بتكنولوجيا الجيل الرابع ويستخدم أكثر من 60% من عملاء الشركة خدمات الإنترنت.

سبق الإعلان عن تجارب لتشغيل الجيل الخامس فى العاصمة الإدارية الجديدة، هل بدأت هذه التجارب، وكيف سيتم نشر الجيل الخامس بمشروع العاصمة،







هل إدارة اتصالات مصر راضية عن حجم حصتها بسوق الإنترنت الثابت والمحمول فى مصر؟ وهل هناك خطط لزيادة عدد المستخدمين؟ هل إدارة اتصالات مصر راضية عن حجم حصتها بسوق الإنترنت الثابت والمحمول فى مصر؟ وهل هناك خطط لزيادة عدد المستخدمين؟

وهل ستنفرد اتصالات فقط بتقديم هذه الخدمة، وهل يمكن نشرها فى بقية أنحاء الجمهورية؟ وهل سيؤثر الجيل الخامس على تسعير الخدمة للمستخدمين؟نحن مستعدون لتقديم خدمات الجيل الخامس فى العاصمة الإدارية الجديدة حال الوصول إلى اتفاق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ظل ما تتميز به شركتنا من جاهزية فى البنية التكنولوجيا وهنا تجدر الإشارة إلى ان اتصالات مصر كانت من أولى الشركات فى السوق المصرى التى بدأت التجارب الفنية الخاصة بخدمات الجيل الخامس بالتعاون مع شركة «إريكسون» ولكن فى واقع الأمر لا بد أن تأتى تكنولوجيا الجيل الخامس بعد الاستغلال الكامل لتكنولوجيا الجيل الرابع والتى ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية خلال الفترة المقبلة. ولكن من المؤكد أن «اتصالات مصر» ستكون من أولى المشغلين فى حال طرح الجيل الخامس تجاريا، خاصة أن الشركة مستعدة للأجيال القادمة من التكنولوجيا.

طالما أن عميل اتصالات يشعر بالرضاء، فنحن راضون تماما عن حصتنا السوقية وهى بالمناسبة حصة جيدة جدا، وبالتأكيد لدينا استراتيجية تستهدف إلى زيادة عدد عملائنا عبر تقديم خدمات جديدة ستقوم بدورها بجذب المزيد من العملاء ليتمتعون بخدمات «أقوى شبكة فى مصر».



هل هناك مطالبات أو مشاورات أجريت مؤخرا مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن أداء الخدمة أو تقارير أداء الشبكة؟ هل هناك مطالبات أو مشاورات أجريت مؤخرا مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن أداء الخدمة أو تقارير أداء الشبكة؟ تحتل اتصالات مصر مكانة مميزة بخدمات الإنترنت بفضل الاستثمار المستمر فى تحسين الشبكة، وهناك تنسيق دائم مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات فى السوق المصرى، وقد أظهر التقرير الأخير أن شركتنا كانت الأعلى بين شركات المحمول الأربعة بالسوق المحلية فى معدل الاستجابة لشكاوى العملاء بنسبة بلغت 95%، والأعلى فى نسب حل الشكاوى لعملاء الإنترنت الثابت بنحو 98%، كما اعتبر التقرير أن شركة اتصالات مصر تأخذ أقصر مدة لحل شكاوى العملاء بمتوسط مدة زمنية لا تجاوز ساعتين من توقيت تسجيل الشكوى لدى جهاز تنظيم الاتصالات، كما أظهر التقرير أن اتصالات مصر تعد أقل شركة تقدم ضدها شكاوى حول خدمات المحمول والإنترنت الثابت، وهو ما يدل على قوة شبكتنا والخدمات التى نقدمها للعملاء.

ونحن فى اتصالات مصر وجميع فروع مجموعة اتصالات حول العالم نهتم كثيرا بتقارير الأداء، ولذا فإننا نمتلك فى شركة اتصالات محددات ذات درجة عالية من الصرامة لقياس الجودة بهدف إرضاء العملاء، وذلك فى إطار سعينا الدائم لتحسين وتطوير شبكاتنا، ونؤكد أن إصدار مثل هذه التقارير شىء جيد للوقوف على جودة الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها لنظل دائما فى المقدمة.



المحور الرابع: شركة اتصالات مصر المحور الرابع: شركة اتصالات مصر تعمل شركة اتصالات فى أسواق عديدة، ما هو ترتيب السوق المصرى من حيث التنافسية وعدد المشتركين؟ السوق المصرى سوق واعد وجاذب للاستثمار حيث إنه سوق الـ100 مليون ويصل رأسمال مال الشركة السوقى حاليا إلى 19.5 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التى أجرتها المجموعة، ما يعكس ثقة المجموعة فى السوق المصرية حيث استثمرت اتصالات ما يزيد على 55 مليار جنيه منذ دخولها للسوق المصرى، ولثقة المستثمرين فى قدرات الشركة والسوق المصرى فقد قرروا زيادة رأس المال بنحو 4.5 مليار جنيه من المساهمين الأساسيين.

ما هى أبرز خطط اتصالات مصر خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلى؟

نستهدف ضخ بين 5 إلى 5.5 مليار جنيه خلال العام المقبل وذلك بهدف الاستمرار فى تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة فى قطاع نقل البيانات، ودعم الاستثمار فى التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، ولدينا خطط طويلة الأمد للاستثمارات التى تؤهلنا لريادة السوق وتحقيق أعلى عائد من الاستثمار، وسيتم الإعلان عنها فى حينه.





ما هى أبرز جهود ملف المسؤولية المجتمعية التى تعتزم اتصالات مصر تقديمها الفترة المقبلة؟ وهل هناك تعاون بشأن مبادرة «حياة كريمة»؟أما بالنسبة لدورنا فى المسؤولية المجتمعية فإننا فى اتصالات مصر نعمل من خلال حوار مجتمعى قائم ومستمر رغم التحديات وأزمة كورونا فإننا نقوم بدورنا الرائد فى تحقيق رؤية مصر 2030، وإنما يرتكز محورنا المجتمعى خلال الجائحة بالتركيز على قطاع الصحة وأطلقنا الكثير من المبادرات التى تهدف إلى تطوير قطاعى الصحة والتعليم، مقدمة جميع إمكانياتها، وذلك باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التى توفرها الشركة لإحداث تأثير إيجابى طويل الأمد.

وفى قطاع الصحة قمنا بدعم مستشفيات العزل الصحى خلال وقت كورونا عن طريق المساهمة فى توفير 12 جهاز تنفس صناعى، وتوفير معدات طبية ووقائية وأدوات التعقيم والحماية لتلبى احتياجات 200 شخص من الفرق الطبية لمدة شهر، كما تم إطلاق حملة «اطمن عليهم» بالتعاون مع مؤسسة «أهل مصر للتنمية» لتجهيز مستشفيات الحجر الصحى، وتوفير خدمات الإنترنت المجانية لمبانى الحجر الصحى لتوفير وسيلة اتصال فعالة للأطقم الطبية والمرضى بذويهم خارج مستشفيات الحجر الطبى، وتطوير قطاع الصحة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية باستخدام الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، وتبرعت اتصالات مصر بمبلغ 5 ملايين جنيه لتوفير 25000 وحدة من المعدات الوقائية للأطباء والمستشفيات بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية واليونيسف.