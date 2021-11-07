شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المعكرونة سريعة التحضير في كوريا الجنوبية بنسبة 11% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اليوم الأحد أن أسعار المعكرونة سريعة التحضير في كوريا الجنوبية زادت بأسرع وتيرة منذ نحو 13 عاما الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من أن مثل هذه الزيادات الحادة في الأسعار قد تزيد من الضغوط التضخمية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري، ارتفع سعر المكرونة سريعة التحضير، التي تعرف باسم "راميون" باللغة الكورية، بنسبة 11% في أكتوبر على أساس سنوي.

ويعد ارتفاع الأسعار هو الأكبر منذ فبراير 2009، عندما ارتفع السعر بنسبة 14.3% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة الحادة بعد أن بدأ صانعو المعكرونة الرئيسيون في كوريا الجنوبية، بما في ذلك شركتي نونجشيم وساميانج فودز، في رفع أسعار منتجاتهم في أغسطس بسبب زيادة تكاليف شراء الطحين والمواد الرئيسية الأخرى.