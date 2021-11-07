شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 7-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 7-11-2021 أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 18.00 للشراء، 18.21 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 18.03 للشراء، 18.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 18.00 للشراء، 18.21 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 18.03 للشراء، 18.28 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.99 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 21.08 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.18 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان مسجلا 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.