شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تيسيرات جمركية جديدة لتسهيل حركة التجارة وتحفيز الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جمركية جديدة، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م».

أوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI » مقارنة بـ 65 ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020، موضحة إلى أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

أكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذى يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

أضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، فى الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من 11 ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: « 0122222200899»، والبريدالإلكترونى: «[email protected]»

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 24 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن، وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى «46 ك. م» 6 آلاف، مشيرًا الي انه تم تدريب أكثر من 10آلاف من موظفى الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أوضح أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.

أضاف أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.