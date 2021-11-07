شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله: 11 مليون مستخدم لـ«فودافون كاش» نفذوا 81 مليون عملية فى 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

«الوصول إلى القمة سهل، لكن الحفاظ عليها صعب»، تنطبق هذه الحكمة على شركة فودافون مصر، التى نجحت فى الوصول إلى الصدارة سواء من حيث عدد المشاركين بخدمات المحمول بإجمالى تجاوز 44 مليون مشترك أو عدد مستخدمى المحافظ الإلكترونى بإجمالى 11 مليون مستخدم بخدمة «فودافون كاش»، وتحافظ فودافون مصر، على هذه الريادة من خلال ضخ استثمارات ضخمة وصلت إلى 12 مليار جنيه خلال آخر 3 سنوات والتوسع فى تقديم خدمات رقمية جديدة لعملائها.. ويكشف محمد عبدالله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، خطط الشركة الفترة المقبلة فى الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص بمشروعات التحول الرقمى، وزيادة عدد الأبراج لاستيعاب الضغط على شبكة الشركة.

بداية.. كم عدد الخدمات التى تقدمها فودافون مصر لخدمة التحول الرقمى؟ وكم تبلغ عدد مشروعات الشراكة مع الحكومة فى هذا الصدد؟

تقدم فودافون مصر العديد من خدمات التحول الرقمى فى كل المجالات والقطاعات الرئيسية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفر مستقبل رقمى أفضل للمجتمع المصرى أبرزها المشاركة والدعم لكبرى المشروعات القومية بهدف بناء حياة جديدة وكريمة للمواطن المصرى، وتمكين الدولة من تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وترى فودافون مصر أن مصر دولة الفرص الرقمية، ما يجعل التحول الرقمى المحور الدائم لاستراتيجية فودافون للعمل فى السوق المصرى، ولذلك تستمر فى تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية من أجل مستقبل رقمى مستدام، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، خاصة الخدمات الرقمية التى تسهل حياة المواطن وتساعده فى مهامه اليومية، بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجا وإمدادها بالتكنولوجيا والتغطية.

ما هى أكثر خدمات فودافون إقبالا من المستخدمين؟ وكم يبلغ عدد مستخدميها؟

خدمة تحويل الأموال عبر المحمول والمحافظ الإلكترونية عبر «فودافون كاش» هى الأكثر استخداما، حيث وصل عدد مستخدمى فودافون كاش إلى نحو 11 ملايين مستخدم فى مصر.

وتستحوذ فودافون كاش على نسبة 90% من المعاملات المالية التى تتم عبر المحافظ الإلكترونية فى مصر، حيث تتصدر فودافون عدد المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرى بنسبة 65% من إجمالى عدد المحافظ المستخدمة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، وارتفع عدد المعاملات الإلكترونية التى نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية الكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020،

هل هناك مشروعات شراكة جديدة بين فودافون مصر والحكومة بشأن التحول الرقمى؟ وما هى أبرز الخدمات التى تركز فودافون على تقديمها للحكومة الفترة المقبلة؟

نسعى دائما إلى إبرام الشراكات مع الحكومة المصرية والشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وذلك لدعم عملية التحول الرقمى والشمول المالى، وذلك عن طريق تقديم حلول تكنولوجية لدعم المشاريع القومية الكبرى، وننفذ فى الوقت الحالى مشروعات عديدة لتطوير القرى الأكثر احتياجا وإمدادها بالتكنولوجيا والتغطية، وهى مهمة نفخر بتنفيذها.

هل تسلمت فودافون مصر الترددات الجديدة؟ وما هو الموعد النهائى لاستلام باقى الترددات؟

جار التواصل حاليا مع الحكومة لاستلام أكبر حصة من الترددات فى السوق المصرية، والتى ستحدث طفرة فى جودة الخدمة من خلال زيادة سعة البنية التحتية للشبكة، ما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونقوم بالعمل على وضع خطة زمنية بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستلام الترددات، مع العمل على وضع استراتيجية الاستعداد الأمثل لاستخدام هذه الترددات لتحقيق استراتيجية فودافون تجاه السوق المصرى والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها.

كم تبلغ عدد أبراج شبكة فودافون فى مصر؟ وكم تمثل نسبتها من السوق؟ وكم تبلغ عدد الأبراج التى تعتزم الشركة بناءها؟

قامت فودافون ببناء 590 برجا، كما تمتلك حاليا موافقة مبدئية لحوالى 250 برجا جديدا، ونحن فى انتظار الرد على طلبات إنشاء ما يقرب من 100 برج آخر.

كم تبلغ تقديرات فودافون لحجم أجهزة تقوية الخدمة المخالفة فى السوق المحلى؟ وكيف يتم ضبط هذه الأجهزة بالتعاون مع الدولة؟

أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعى تؤثر تأثيرا سلبيا على جودة الخدمة وكفاءة الشبكة فى بعض المناطق، لأنها تؤدى إلى تداخلات ترددية مع الشبكة تؤثر فنيا على أبراج المحمول والتغطية فى محيط الأجهزة غير الشرعية لعدم كفاءتها، ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المسؤولة ببذل جهدا كبيرا للسيطرة على أعمال الاستيراد والتسويق الخاصة بتلك الأجهزة غير الشرعية، وتنصح فودافون مصر عملائها فى حال رغبتهم الحصول على مقوى للترددات بنطاق محدد أن تتوجه إلى الشركة للحصول على أجهزة مطابقة للمواصفات وسبق تعريفها فنيا على الشبكة ومعتمدة فنيا.

بعد تيسير إجراءات نقل الأرقام بين الشبكات.. هل تأثرت فودافون سلبا أم إيجابا بهذا الأمر.. بالأرقام؟

لم تتأثر فودافون سلبا على الإطلاق، بل تحتوى الشركة على أكبر قاعدة عملاء فى السوق الاتصالات المصرى، فتبلغ حصة فودافون السوقية 40% مع أكثر من 44 مليون عميل، وتأتى هذه الخطوة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات، ويُمكن ذلك المستخدم من التنقل الى الشبكة الأفضل وفق التوزيع الجغرافى لمستوى جودة الخدمات وهو ما ينشر بشكل دورى ضمن تقارير الجودة، وبالفعل ارتفعت نسبة نجاح عملية نقل الأرقام بين شركات المحمول فى الربع الرابع من 2020 مقارنة بالنسبة التى تم نقلها فى الربع الرابع من 2019.

كم تبلغ نسبة تغطية الجيل الرابع لفودافون فى مصر، وما هى نسبة استخدامه بين عملاء الشركة؟ وكم يبلغ عدد عملاء الشبكة حتى نهاية أكتوبر؟

نفخر بكوننا الشبكة رقم واحد حيث تخطت قاعدة عملاء فودافون 44 مليون عميل، ما يدفعنا إلى البقاء دائما فى صدارة سوق الاتصالات المصرى، وللمحافظة على هذا المستوى الذى وصلنا له على مدار 23 سنة فى السوق المصرى، قمنا بالاستثمار فى الحصول على ترددات جديدة بنحو 540 مليون دولار، كما عملنا على ضخ استثمارات أكبر لتجهيز الشبكة للترددات الجديدة، هذا ولم تغفل فودافون أهمية تقديم خدمات وتطبيقات تكنولوجية رقمية على أعلى مستوى لتسهيل حياة المواطنين وتجهيزهم لعملية التحول الرقمى الذى تشهدها البلاد، ولذلك نقدم مجموعة من الخدمات والتطبيقات المتنوعة والتى تدمج التكنولوجيا بالقطاعات الأخرى لمستقبل أفضل لأبنائنا.

أما عن نسبة تغطية فودافون مصر فتصل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G حاليا إلى 98%.

سبق الإعلان عن تجارب لتشغيل الجيل الخامس فى العاصمة الإدارية الجديدة، هل بدأت هذه التجارب؟ وكيف سيتم نشر الجيل الخامس بمشروع العاصمة؟

تجرى الشركة العديد من الاجتماعات والمناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس، وكان هناك تجربة مزمع عقدها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا دراسة المقترحات فنيا مع مسؤولى تنظيم الاتصالات، ونحن ما زلنا فى طور الدراسة وتبادل الأفكار مع جهاز تنظيم الاتصالات.

هل أغلقت فودافون نهائيا ملف بيع حصتها بفودافون مصر؟ وهل هناك شركات جديدة تعتزم تأسيسها؟

لا توجد أى محادثات جارية بين شركة فودافون العالمية وأى شركة أخرى بشأن بيع حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر، فنحن ملتزمون تجاه السوق المصرى والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائنا، وبالفعل استثمرت فودافون مصر أكثر من 12 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر كذلك استثمرت 8 مليارات جنيه قيمة شراء الترددات، بالإضافة إلى ذلك قمنا بدعم الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية 2030 والتحول الرقمى ونشر ثقافة المجتمع غير النقدى.

لماذا عدلت فودافون مصر اتفاقية المساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات؟ وما هى استفادة فودافون من هذه الخطوة؟

العلاقة بين الشركتين مرت بالكثير من المراحل وكانت واحدة من أهم الخطوات لكليهما توقيع التعديل الأخير فى اتفاق المساهمين والذى أتاح للمصرية للاتصالات حقوقا أفضل فى توزيعات أرباح حصتها من «فودافون»، كما مثل نقطة أفضل فينا يتعلق بقرارات الشركتين والعمل ككيانين متنافسين فى الوقت نفسه.

كم تبلغ حصة فودافون مصر من سوق المحمول وسوق الإنترنت وسوق تحويل الأموال عبر الهاتف؟

نفخر بكوننا الشبكة رقم واحد حيث تخطت قاعدة عملاء فودافون 44 مليون عميل، مع استحواذ الشركة على أكبر حصة سوقية والتى تبلغ 40% من إجمالى سوق المحمول، ما يدفعنا إلى البقاء دائما فى صدارة سوق الاتصالات المصرى، وللمحافظة على هذا المستوى الذى وصلنا له على مدار سنوات عمل الشركة بمصر، قمنا بعمل مجهود ضخم سواء داخل الشركة أو بالتعاون مع فودافون العالمية لإقناعها باستثمار نحو 540 مليون دولار فى الترددات الجديدة، وفى نفس الوقت العمل مع جميع الجهات فى مصر على هذا الملف، وجميع الأطراف المشتركة فى هذا القرار كانت على قناعة أن هذا هو القرار الصحيح لمصلحة فودافون مصر لتكون فى المقدمة وتحافظ على مكانتها فى تقديم أفضل جودة فى مصر.

وبالنسبة لسوق تحويل الأموال، تصدرت فودافون المقدمة للمرة الثانية على التوالى باستحواذها على الحصة الأكبر فى عدد المحافظ بنسبة 65% خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، كما ارتفعت أعداد المعاملات الإلكترونية التى نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020، وحصول فودافون على المرتبة الأولى بالنسبة للقيمة السوقية للمحافظ الإلكترونية فى 2020 و2021 يعكس مدى إيمانها بأهمية الشمول المالى.

متى تنتهى فودافون مصر من الاستحواذ على حصص بـ«مصارى» و«بى»، وما الهدف من هذا الاستحواذ؟

انتهت شركة فودافون مصر من الفحص النافى للجهالة لشركتى «بى» و«مصارى» للمدفوعات الإلكترونية التابعتين لمقدم الخدمات المالية غير المصرفية، وتأتى تلك الخطوة فى إطار خطط شركة فوادفون مصر لزيادة حجم استثماراتها فى مصر والتوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنتظر حاليا صفقة الاستحواذ على 20% من بى ومصارى موافقة البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هى الأهداف الاستراتيجية لشركة فودافون مصر بشأن التحول الرقمى، وكم نسبة ما حققته الإدارة حتى الآن من هذه الأهداف؟

بعد حصول شركة فوافون مصر على أكبر حصة من الترددات التى تم طرحها من الجهاز القومى للاتصالات تقوم الشركة بتكريس جهودها فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للشبكة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين حياة المواطن اليومية وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية لتحقيق التحول الرقمى وتجهيز الشبكة لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية للمجتمع المصرى، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة ودعم المشروعات القومية الكبرى بهدف بناء حياة جديدة وكريمة للمواطن المصرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تعمل الشركة على رفع كفاءة البنية التحتية للشبكة من خلال استثمارات فى مجال الشبكة والترددات وبناء الأبراج وتحقيق الشمول المالى بالتعاون مع المؤسسات المختلفة وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة بالإضافة إلى إحداث طفرة فى استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

بعد مرور أكثر من عام ونصف على تفشى جائحة فيروس كورونا، هل تأثرت فودافون مصر سلبا أم إيجابا بالجائحة سواء على مستوى الأداء المالى والتشغيلى وعدد العملاء وخطة التطوير وعدد العمالة؟

بالنسبة لجائحة كورونا، وبالرغم من آثار الجائحة شهد سوق الاتصالات نموا اقتصاديا ملحوظ وذلك لعدة أسباب أهمها التطور السريع فى البنية التحتية الرقمية، والذى نتج عنه توقيع اتفاقيات حصول شركات الاتصالات على ترددات جديدة، وسوف تساهم هذه الترددات فى رفع مستوى جودة الخدمات بقطاع الاتصالات هو أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية فى مصر.

وتمثل البنية التحتية لدى العاصمة الإدارية محورا رئيسيا جاذبا للاستثمار، ما أدى شجع الشركة على إجراء تجربة الجيل الخامس فى العاصمة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث ستتطلب عملية تفعيل هذه التجربة تطبيقات تعد الأولى من نوعها لتناسب معاييرها الحديثة التى من المتوقع أن تحدث طفرة فى السوق المحلى.

أثبتت الجائحة أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكدت على ضرورة الاستثمار فى دعم التحول الرقمى عنه، قد اتخذت فودافون العديد من الخطوات أثناء الجائحة من خلال خدمة «فودافون كاش» أو غيرها من الخدمات كانت بمثابة انطلاقة قوية تدفع القطاعات الأخرى لتبنى الحلول التكنولوجية، فضلا عن نجاح فودافون فى التصدى للتحديات، نحو أكثر من 80% من موظفى خدمة العملاء أصبحوا يقدمون الخدمة من المنزل، وكانوا يقدمون كل الخدمات على أكمل وجه.

أما بالنسبة لموظفى الشركة، نحرص على تدريب كوادر شابة جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجى ولوظائف المستقبل، وتتويجا لمجهوداتها على مدار السنوات الماضية فى توفير بيئة عمل مثالية للموظفين، حافظت فودافون على تواجدها ضمن قائمة أفضل 10 شركات من حيث بيئة العمل مرتين فى خلال العام ذاته محليا وإقليميا، لتضيف جائزة جديدة لقائمة جوائزها الدولية فى هذا الصدد.

ويأتى ذلك تتويجا لمساعى فودافون المؤسسية والاستراتيجية، والتى تم وضعها بعناية لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية فى بيئة العمل داخل الشركة لتكون بذلك فودافون مصر هى شركة الاتصالات المصرية الأولى والوحيدة التى تحصل على هذه الشهادة فى الشرق الأوسط.

ما هى أبرز جهود ملف المسؤولية المجتمعية التى تعتزم فودافون مصر تقديمها الفترة المقبلة؟ وهل هناك تعاون بشأن مبادرة «حياة كريمة»؟

مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع، هى مؤسسة مشهرة منذ عام 2003 وتقوم بتمويل مشاريع تنموية فى مجال الصحة والتعليم واستخدام التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمة وتنمية المجتمعات، ومنذ إنشاها عام 2003، تم استثمار أكثر من نصف مليار جنيه مصرى لتنفيذ مشروعات تنموية ووصل عدد المستفيدين من المشروعات أكثر من 10 ملايين مواطن.

وأطلقت مؤسسة فودافون مشاريع ومبادرات عديدة أبرزها منصة تعليمى، أطلقت عام 2019 كأول منصة تعليمية رقمية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب فى مصر، وتهدف لمساندة الطلاب فى عملية التعليم الرقمى، وفى الوقت نفسه تسمح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم الذى يحرزه أبناؤهم خلال رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث نصائح الأبوة والأمومة المعتمدة من قبل أفضل الخبراء التربويين، وبلغ عدد مستخدمى تعليمى لأكثر من مليون مستخدم.

وتوفر المنصة أيضا محتوى تعليميا لأولياء الأمور يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح لفهم كيفية استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما توفر دورات تدريبية للمعلمين من كبرى المؤسسات الدولية؟

كما عقدت المنصة شراكات تنموية لتطوير المجتمع، منها مع «صندوق تحيا مصر» لدعم جهود الصندوق فى تطوير وتحسين مستوى المعيشة فى مدينة سيدى عبدالرحمن، إيمانا من فودافون بأهمية توحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، كما تعكس الشراكة استراتيجية فودافون فى إتاحة نظام بيئى تعليمى ورقمى على أعلى مستوى لكل الطلاب، وشراكة أخرى مع مؤسسة «حياة كريمة»، لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم، مما يمثل جهود فودافون فى دعم المجالات المختلفة، والتى من شأنها أن تحقق مستقبل رقمى أفضل لأبنائنا.