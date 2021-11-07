شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. معرض للألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية بـCairo ICT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة 25 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا cairo ict، إقامة الدورة الأولى لمعرض Connecta الخاص بالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 داخل مركز مصر للمعارض الدولية.
ويضم معرض Connecta فى دورته الأولى، نخبة من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الهواتف والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن يقام داخل معرض Connecta بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية هذا العام، حيث تضم 4 منافسات متنوعة، الأولى هى لعبة HADO التى تقام لأول مرة فى مصر، وتعتمد على نظارات الواقع الافتراضى يقوم خلالها اللاعبون بالتنافس على ملعب مساحته 80 مترا تقريبا، بجانب مسابقة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية PC من خلال لعبتى League of Legends وValorant، ومسابقة عبر أجهزة البلايستيشن من خلال لعبة فيفا، ومسابقة عبر الموبايل من خلال لعبة PUBG، ويصل إجمالى مجموع جوائز المسابقات لأكثر من ربع مليون جنيه مصرى.
كما يضم المعرض مسابقة للتصوير الفوتوجرافى بالتعاون مع iRead والتى تمنح جوائز لأفضل الصور التى تم التقاطها على مدار العام، بهدف دعم المبتكرين والمبدعين من عشاق التصوير الفوتوجرافى.
كما يستضيف معرض Connecta مسابقة للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، وذلك بالتعاون مع جيمناى أفريقيا، والتى تتنافس خلالها مجموعة من الأفلام القصيرة التى تم تصويرها باستخدام الهواتف الذكية، وتتراوح مدتها بين 2-4 دقائق فقط، مما يمثل المزج الحقيقى بين صناعتى السينما وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد الحدث هو الأول من نوعه فى مصر الذى يضم عناصر منظومة صناعة الأجهزة والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية تحت سقف واحد، وتم إضافة جزء خاص للألعاب الإلكترونية داخل المعرض لأهمية هذه الرياضة وحجم انتشارها الضخم بين الشباب، بجانب مواكبة تشجيع الحكومة للشباب على الانضمام لتلك الرياضة التى يندرج تحتها صناعة كاملة قد تساهم بشكل جيد فى دعم الاقتصاد المصرى.
ويقام معرض Connecta فى دورته الأولى داخل قاعة 5 بمركز المعارض الدولية، على مدار 4 أيام متتالية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورا قويا من جانب الشباب، من أجل الاطلاع على أحدث ما تقدمه شركات الأجهزة الذكية، بجانب المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى سيشهدها المعرض.
وباتت مسابقات الألعاب الإلكترونية أكثر شعبية بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 36 عاما، وأصبحت صناعة الألعاب الإلكترونية ضمن الصناعات المؤثرة فى اقتصاديات دول العالم.
أعلنت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، الشريك الاستراتيجى لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT» الحدث التقنى الأهم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أقوى مشاركاتها للعام التاسع على التوالى فى الدورة الخامسة والعشرين من نسخة المعرض لعام 2021 وذلك عبر استعراض منتجاتها وحلولها الذكية وخدماتها الرقمية والتقنية من خلال عدة أجنحة تضم 7 من شركاتها الشقيقة والتابعة.
وتكتسب مشاركة «إى فاينانس» فى دورة هذا العام أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التى تشارك فيها «إى فاينانس» بكل هذا العدد من الشركات التابعة والشقيقة، وذلك فى ظل التوسع الكبير الذى حققته الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك لكونها دورة اليوبيل الفضى لمعرض «Cairo ICT»، الذى ترعاه «إى فاينانس» وساهمت خلال التسع سنوات الماضية فى دعمه، كما استفادت من ترسيخ مكانته كأهم منصة إقليمية لاستعراض الحلول التقنية والتواصل مع أهم الشركاء العالميين المتخصصين فى القطاع التكنولوجى والوصول إلى العملاء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنطلق فعاليات هذا العام من «Cairo ICT» تحت شعار «التحدى الرقمى» The Digital Challenge، خلال الفترة من 7 إلى 10 بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة، وسيكون زوار المعرض على موعد مع العديد من الفعاليات التى تنظمها مجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» وشركاتها التابعة: «إى فاينانس وe-finance إى نابل eNable وإى أسواق eAswaaq وإى كاردز eCards وخالص Khales»، وكذلك شركاتها الشقيقة الجديدة: «إى هيلث ehealth وإى تاكس etax»، ذلك عبر أجنحتها المختلفة وفى المعارض المتخصصة المصاحبة لـ«Cairo ICT» مثل «PAFIX وTransMEA وConnecta».
وتتضمن المشاركة جناحا خاصا لشركتى «إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية و«إى أسواق» لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، فى معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى Pafix الذى ترعاه «إى فاينانس» للعام الثامن على التوالى وكان بمثابة الحلم المشترك بين «إى فاينانس» وCairo ICT، حيث قامت على دعمه ورعايته منذ نسخته الأولى وحتى نسخته الثامنة الحالية.
كما تستعرض شركة «إى كاردز» أحدث حلولها التقنية من خلال جناح خاص معرض النقل الذكى TRANS Mea الذى يطلق نسخته الرابعة فى الدورة الحالية من Cairo ICT.
ومن جهتها، ستوجد شركة «خالص» منصة مدفوعات التجزئة الرقمية الرائدة فى مصر، فى جناح خاص فى معرض Connecta الذى تنطلق فعالياته لأول مرة هذا العام ضمن 2021 Cairo ICT.
ومن المتوقع ان يشهد جناح «إى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية» فى معرض Cairo ICT حضورا وزاريا من المستوى الرفيع كما كان فى السنوات الماضية .
وأكد ابراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، المشاركة القوية وغير المسبوقة لـ«إى فاينانس» فى المعرض الذى يجمع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم فى فعالية هى الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن احتفال المعرض بيوبيله الفضى هذا العام، ترافقه مساحة هى الأكبر فى تاريخ المعرض وحضور دولى هو الأضخم من الشركات العالمية».
وأضاف: «تأتى نسخة هذا العام وإى فاينانس تعيش أيضا أفضل فتراتها بعد أن نجحت فى تأسيس عدد كبير من الشركات التابعة والشقيقة والتى تشارك جميعها لأول مرة فى نسخة هذا العام من Cairo ICT، كما تأتى بعد أيام قليلة من طرح حصة من أسهم «إى فاينانس» ضمن طرح هو الأضخم فى تاريخ البورصة المصرية والذى شهد معدلات تغطية قياسية هى الأكبر أيضا فى تاريخ سوق الأسهم».
وتابع: «سنستغل نسخة هذا العام من المعرض للكشف عن أحدث حلولنا ومنتجاتنا وتقنياتنا وعرضها على أوسع نطاق بين الجمهور والعملاء والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما سنسلط الضوء على آخر مشروعاتنا التى تم الانتهاء منها أو تلك التى يجرى تنفيذها لخدمة استراتيجية التحول الرقمى فى مصر كوننا الشريك الاستراتيجى للحكومة المصرية فى مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكترونى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية وغير من قطاعات التحول الرقمى».