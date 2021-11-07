شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. معرض للألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية بـCairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة 25 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا cairo ict، إقامة الدورة الأولى لمعرض Connecta الخاص بالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 داخل مركز مصر للمعارض الدولية.

ويضم معرض Connecta فى دورته الأولى، نخبة من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الهواتف والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن يقام داخل معرض Connecta بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية هذا العام، حيث تضم 4 منافسات متنوعة، الأولى هى لعبة HADO التى تقام لأول مرة فى مصر، وتعتمد على نظارات الواقع الافتراضى يقوم خلالها اللاعبون بالتنافس على ملعب مساحته 80 مترا تقريبا، بجانب مسابقة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية PC من خلال لعبتى League of Legends وValorant، ومسابقة عبر أجهزة البلايستيشن من خلال لعبة فيفا، ومسابقة عبر الموبايل من خلال لعبة PUBG، ويصل إجمالى مجموع جوائز المسابقات لأكثر من ربع مليون جنيه مصرى.

كما يضم المعرض مسابقة للتصوير الفوتوجرافى بالتعاون مع iRead والتى تمنح جوائز لأفضل الصور التى تم التقاطها على مدار العام، بهدف دعم المبتكرين والمبدعين من عشاق التصوير الفوتوجرافى.

كما يستضيف معرض Connecta مسابقة للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، وذلك بالتعاون مع جيمناى أفريقيا، والتى تتنافس خلالها مجموعة من الأفلام القصيرة التى تم تصويرها باستخدام الهواتف الذكية، وتتراوح مدتها بين 2-4 دقائق فقط، مما يمثل المزج الحقيقى بين صناعتى السينما وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد الحدث هو الأول من نوعه فى مصر الذى يضم عناصر منظومة صناعة الأجهزة والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية تحت سقف واحد، وتم إضافة جزء خاص للألعاب الإلكترونية داخل المعرض لأهمية هذه الرياضة وحجم انتشارها الضخم بين الشباب، بجانب مواكبة تشجيع الحكومة للشباب على الانضمام لتلك الرياضة التى يندرج تحتها صناعة كاملة قد تساهم بشكل جيد فى دعم الاقتصاد المصرى.

ويقام معرض Connecta فى دورته الأولى داخل قاعة 5 بمركز المعارض الدولية، على مدار 4 أيام متتالية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورا قويا من جانب الشباب، من أجل الاطلاع على أحدث ما تقدمه شركات الأجهزة الذكية، بجانب المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى سيشهدها المعرض.

وباتت مسابقات الألعاب الإلكترونية أكثر شعبية بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 36 عاما، وأصبحت صناعة الألعاب الإلكترونية ضمن الصناعات المؤثرة فى اقتصاديات دول العالم.