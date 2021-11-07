شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يكشف القاهرة أقل محافظات مصر فى عدد حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تطور عدد إصابات الحوادث على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2020، حيث رصدت البيانات أن محافظة الدقهلية جاءت في صدارة قائمة المحافظات التي شهدت أعلى معدل إصابات حوادث الطرق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن إجمالي عدد الحوادث التي شهدتها محافظة الدقهلية بلغ 12 ألف و767 إصابة، بينما كانت محافظة القاهرة أقل محافظة شهدت عدد حوادث طرق خلال عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات 219 إصابة فقط.

وتراجع عدد حوادث الطرق في مصر بنهاية عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألف و789 حادثة، مقابل 79 ألف و904 حادثة عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 28.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل شهر يناير أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة عام 2020.

وسجل إجمالي أطوال شبكة الطرق "المرصوفة والترابية" على مستوى الجمهورية 149.9 ألف كم عام 2019/2020، وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كم عام 2019/2020، كما بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 48.5 ألف كم عام 2019/2020.