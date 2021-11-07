شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتبر صدور الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة خطوة حيوية، ونقلة نوعية نحو تنمية المحتوى المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الخصوص.

لدى هيئة المحتوى المحلي جملة من الأهداف الإستراتيجية التي يمكن تلخيصها في: تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، المساهمة في تحقيق الشفافية والتميز في عمليات المشتريات الحكومية.

تحقيق مثل هذه الأهداف الإستراتيجية يتطلب الكثير من الدقة والحيوية وفرق العمل، وهنا تبرز أهمية تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية، حيث من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة النوعية في زيادة معدلات النجاح والحيوية، والوقوف على بعض التحديات، ومعالجتها بطريقة فعالة وناجحة في الوقت ذاته.

اعتمدت هيئة المحتوى المحلي عام 2018 كخط أساس لقياس نسبة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبته 51 % من إجمالي الإنفاق النهائي في القطاع غير النفطي، فيما تستهدف رفع هذه النسبة إلى 55 % في 2025، و60 % في 2030، وهو هدف طموح سنتمكن من تحقيقه -بإذن الله- في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور هائل وإصلاحات ناجحة، وفي ظل وجود حراك كبير على مستوى تشكيل فرق العمل واتخاذ الخطوات اللازمة.

لمن يسأل ما المقصود بالمحتوى المحلي؟ بكل اختصار وضعت الهيئة تعريفا موحدا للمحتوى المحلي، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها.. ولتبسيط هذا التعريف، فهو يعني أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة من أفراد مجتمع وشركات وجهات حكومية، وذلك من خلال توجيه هذا الإنفاق على العناصر السعودية التي تمثل المحتوى المحلي.

تعمل الهيئة بشكل حيوي على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث تهدف إلى الاستفادة من القوة الشرائية للمملكة في استقطاب وتوطين صناعات جديدة ومعرفة نوعية من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن أدوارها المناطة بها لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تتابع الهيئة المنافسات الحكومية خلال مراحلها الأربع: قبل الطرح، وبعد الطرح، وعند الترسية، والتقييم، وذلك للتأكد من تضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح.

الموافقة السامية تضمنت توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية، كما نصت الموافقة على أن هذه الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص.

تنمية المحتوى المحلي هو طموح وطن.. نحو تحقيق رؤية وطن.. وعليه فإن تنمية المحتوى المحلي تمثل أولوية تنموية وطنية، سننجح بإذن الله في تحقيق كافة أهدافها وتطلعاتها.