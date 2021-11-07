شكرا لقرائتكم خبر عن الجبر تتعاون في تقديم 14 سيارة «كيا» بأسعار مخفضة مساهمة في «تاكسي» جمعية «بناء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعما لجهود جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالشرقية قدمت شركة الجبر التجارية 14 سيارة كيا بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة كمساهمة منها في مبادرة الجمعية «تاكسي»، التي يستفيد منها الأيتام وأمهات الأيتام، فيما قدمت شركة الجبر للتمويل خيارات تمويلية برسوم تمويلية منخفضة.

وأكد العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة عبدالسلام الجبر اعتزاز كل منسوبي الشركة بالمساهمة في دعم مبادرة مشروع تاكسي، التي أطلقتها الجمعية مما يعكس حرص القائمين على الشركة في إنجاح مثل هذه المبادرات المباركة الهادفة لخدمة الفئات، التي تحتاج منا مد يد العون والمساعدة في وطننا بما يعزز جهود الدولة في هذا المجال.

وأشار الجبر إلى حرص الشركة على توجيه دورها ورسالة المسؤولية الاجتماعية لها بالشكل الصحيح بما يخدم المجتمع ويكون ذا أثر مستدام، حيث جاءت المساهمة في مبادرة مشروع «تاكسي»، التي تخدم فئة غالية من الأيتام والأرامل لتوفير مصدر دخل جيد لهم من خلال العمل في خدمات النقل وتوجيه المركبات، التي تطورت في زمننا الحالي بعد إضافة خدمات نقل الطلبات باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن المساهمة تأتي من شركة الجبر باعتبارها أحد شركاء مشروع «تاكسي»، مشيرا إلى أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة ووسيلة مواصلات آمنة وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته.

وقدم الخالدي الشكر لشركة الجبر التجارية على تجاوبها ومشاركتها في دعم مبادرة مشروع «تاكسي»، مما يعكس حرص القائمين على الشركة في إنجاح مثل هذه المبادرات المباركة الهادفة لخدمة الفئات، التي تحتاج منا مد يد العون والمساعدة في وطننا بما يعزز جهود الدولة في هذا المجال.