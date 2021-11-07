شكرا لقرائتكم خبر عن «التحكيم التجاري الخليجي» يطلق برنامجه الاحترافي في المجال الهندسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لطرح نسخة جديدة من برنامجه الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي «التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك»، الذي سينعقد خلال الفترة 8 نوفمبر - 29 ديسمبر 2021. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي طارق الشميمري: إن «المركز حقق نجاحاً بتقديم برامجه باستخدام التقنيات الحديثة (عن بُعد)، وأضاف محاور جديدة لتزويد البيئة القانونية للأعمال بمحكمين محترفين مؤهلين».

وأضاف: «في النسخة الثانية، التي نعقدها من برنامج التحكيم الهندسي تم زيادة الجرعة في مجال التحكيم بإضافة مرحلة جديدة لتصبح 6 مراحل بدلاً عن 5 في النسخة السابقة».