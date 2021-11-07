شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا بالمقدمة.. خطط الدول لإنتاج الهيدروجين عن طريق أجهزة التحليل الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود أوروبا عمليات التوسع في سعة أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين ، باستحواذها على 40 % مـن السعة المركبة العالمية ، ومن المتوقع أن تظل أكبر سوق على المدى القريب على خلفيـة استراتيجيات الهيدروجين الطموحة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وذلك وفقا لتقرير مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي 2021 .

وذكر التقرير، أنه في الوقت ذاته ، تشير الخطط المتبنـاة مـن قبل أستراليا إلى أنها قد تلحـق بأوروبـا فـي غضـون أعـوام قليلـة ، كمـا يتوقع أن تتوسع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وبشكل كبيـر فـي سـعة أجهـزة التحليل الكهربائي أيضـاً ، لا سيما للتصدير ، كما يشهد عدد مشروعات الهيدروجين المعلن عنهـا فـي الصـيـن نمـواً سريعاً ، بينمـا تكثـف الولايات المتحدة طموحاتها من خلال إطلاق مبادرة Hydrogen Earthshot التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تستهدف الإسراع في تحقيق حلول الطاقة النظيفة الأكثر وفرة وبأسعار معقولة وموثوقة خلال العقد الحالي ، ومن ضمنها خفض تكلفة الهيدروجين النظيـف بنسبة 80 % ليصـل إلى 1 دولار لكل 1 كيلوجرام .

وأشـار التقرير،إلـى وجـود 16 مشروعاً في الوقت الحـالي لإنتاج الهيدروجين مـن الوقـود الأحفوري مع احتجاز الكربـون واستخدامه وتخزينـه ، تنتج نحـو 0.7 مليـون طـن سـنوياً ، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على 80 % من السعة العالمية لهذا الإنتاج ،كما أن هناك 50 مشروع آخر قيد التطوير ، وفي حال تحققها ، يمكن أن يرتفع الإنتاج السنوي للهيدروجين إلى أكثر من 9 مليون طن بحلول عام 2030 ، وتستحوذ المملكة المتحدة وهولندا على جزء كبير من تلك المشروعات.



