شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النقل والتخزين يسجل أعلى مساهمة بالاستثمارات الحكومية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الربع الثالث من العام المالي "2021-2022" ارتفاع مساهمة عدة قطاعات في إجمالي الاستثمارات الحكومية، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل قطاع النقل والتخزين أعلى مساهمة خلال تلك الفترة وصلت إلى 18%، مقابل 12% خلال الربع المناظر من العام المالي 2020- 2021، يليها قطاع الزراعة حيث ساهم بنسبة 7.8% الربع الثالث من العام المالي "2021-2022"، مقابل 5.2% فى الربع المناظر من العام المالي "2020- 2021".



مساهمة قطاعات الاقتصاد

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مساهمة قطاع خدمات التعليم ارتفعت أيضا لتصل إلى 5%، مقابل 3.9% خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الصحية بنسبة 4.7% بالربع الثالث للعام المالي "2021-2022"، مقابل 3% فى الربع المناظر من العام المالي "2020- 2021"، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصرف الصحي لتصل إلى 6.2% بالربع الثالث للعام المالي "2021-2022"، مقابل 2.7% فى الربع المناظر من العام المالي "2020- 2021".

وعدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للاقتصاد المصري، حيث أصدر توقعات أكثر تفاؤلا لنمو الاقتصاد المصري، في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد الإقليمي، ويتوقع البنك حاليا أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.2% خلال العام الميلادي 2021، بزيادة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك السابقة في يونيو الماضي، وهو أرجعه التقرير إلى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.