شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 935 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 876.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.5%.

وجاء في المركز السادس، شركة بلتون لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 864.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.4%، شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 835.3 مليون جنيه بنسبة 7.1%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 621.6 مليون جنيه بنسبة 5.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 620.1 مليون جنيه، و 563.7 مليون جنيه، بنسبة 5.3%، 4.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11612.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.10% ليغلق عند مستوى 2164.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.65% ليغلق عند مستوى 3146.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 13619.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4267.82 نقطة.