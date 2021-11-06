شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن استراتيجية الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع مصر استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030 )، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها والتي كانت كالتالي:

1- تتبني الاستراتيجية حاليا تنفيذ ثلاث أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال الى الطاقة النظيفة.

2- إعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف.

3- تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

4- جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في مصر وهو ماتعكسه الزيادة في حجم استهلاكه والتي وصلت الى 3 اضعاف الاستهلاك منذ عام 2000 ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000.

5- تنفيذ خطط طموحة شملت التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا الى نحو 12.5 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى في مصر إلى جانب تحويل اكثر من 400 الف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى المضغوط .

6-التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بمختلف الصناعات وفى محطات توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعى حالياً في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء.

7-إعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على انتاج الهيدروجين الازرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالى انتاج الهيدروجين الاخضر فى النهاية .

8- تبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.