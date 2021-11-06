شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: نعمل على تضافر الجهود لحماية التراث الأثرى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد عبيد مساعد وزير السياحة ، والأثار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد الأثريين العرب والذي عقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بالقاهرة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الأثريين العاملين بوزارة السياحة والآثار، وأساتذة وعلماء الآثار والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والمنظمات الأثرية.

وتناولت الجلسة أهم قضايا التراث العربي والجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في بعض الدول العربية وخاصة في ظل المخاطر التي تحيط ببعض التراث الأثري.

وأعرب أحمد عبيد خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية تضافر الجهود لحماية التراث الأثري العربي، وجهود الوزارة في مجال حماية التراث المصري والعربي وان الوزارة وقعت عدد من الاتفاقيات في مجال حماية الاثار ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

و في نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من الباحثين على اعمالهم البحثية من بينهم عدد من العاملين بالوزارة لحصولهم على درجات علمية بأبحاث مميزة.

سوف تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين يستعرض خلالها أهم الأبحاث والدراسات في علم الآثار والمتاحف وعلوم ترميم الآثار حيث يتم عقد عدة جلسات ومناقشات حول الموضوعات المطروحة بالمؤتمر اضافة الى بعض المحاضرات من المشاركين من مصر والدول العربية.