شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن خطة تطوير الإنترنت فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببيت خبر عالمى لإعداد استراتيجية للمرحلة الثالثة من الخطة القومية لتطوير الانترنت، لزيادة السرعات وضمان جودة الخدمة، لاسيما مع عمليات رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها أونلاين للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية.

ويقدم الخليج 365 أبرز المعلومات عن ملامح الخطة الثالثة لتطوير الإنترنت:

ـ إعداد استراتيجية المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر من خلال الاستعانة ببيت خبرة عالمى، بهدف زيادة السرعات ورفع كفاءة الخدمة، وتهدف الحكومة لإستفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات الإنترنت.

المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر قائمة على زيادة كفاءة الإنترنت وانتشار الخدمة.

2 مليار دولار حجم استثمارات لتطوير الخدمة فى المرحلتين الأولى والثانية.

نجحت المرحلتين في زيادة سرعة الإنترنت في مصر، واستيعاب الضغط على الشبكة خلال فترة جائحة كورونا المستجد، نتيجة العمل والتعليم عن بعد.

المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر قائمة على زيادة كفاءة الإنترنت وزيادة انتشاره في الجمهورية.

تهدف الحكومة لإستفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات الإنترنت.