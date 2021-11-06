شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. اقتصادية قناة السويس تعرض الفرص الاستثمارية ورؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غداً الأحد، في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر TransMEA2021 والذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "الطريق إلى 2030".

وتشارك الهيئة بجناح يتضمن الجديد في تطوير الموانئ التابعة ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حالياً ليتناسب ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ في قطاع النقل الذكي واللوجيستيات، كما تعرض المنطقة مشروعاتها في صناعات مستلزمات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية والصناعات المستهدف توطينها في المناطق والموانئ والتي تحقق استراتيجية الهيئة مما يرفع تصنيفها ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وقال البيان إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض الهام هي فرصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على مستجدات قطاع النقل الذكي وكذلك التجارب الناجحة حول العالم ومواكبة أخر التطورات في مجال اللوجستيات وذلك في إطار تبنى الدولة المصرية إستراتيجية تطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة .

وأشار البيان إلى مشاركة الهيئة في جلستين منفصلتين عن الموانئ الذكية والآليات التي تسير على نهجها المنطقة الاقتصادية لجعل موانئها تواكب أخر تطورات الميكنة الإلكترونية في أعمال التداول وإجراءات الشحن والجمارك إلكترونياً، فضلاً عن اتباع الموانئ التابعة للمنطقة منظومة موحدة في العمل، كما تعرض الجلسة الأخرى للمنطقة روية الهيئة واتساقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.