شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 2.15 دولار ليبلغ 80.50 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.15 دولار ليبلغ 80.50 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 82.65 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 2.20دولار ليبلغ 82.74دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي2.46 دولارليبلغ 81.27 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق قرار زيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق" .