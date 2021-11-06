شكرا لقرائتكم خبر عن ما مفهوم التمويل الميسّر لدى المؤسسات الدولية وعلاقته بسعر الفائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتردد كثيرا مفهوم التمويل الميسر ، الذى تحصل عليه الدول النامية، من مختلف المؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولى، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية، أو صندوق النقد الدولى والبنوك العالمية.

البنك الدولى يشرح هذا المفهوم بقوله إن التمويل الميسر، هو تمويل بسعر فائدة، أقل من سعر السوق.

تحصل عليه من المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنوك التنمية والصناديق متعددة الأطراف.

تحصل عليه البلدان النامية للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية.

يستهدف التمويل الميسّر المشروعات ذات الأثر الكبير التي تستجيب للتحديات الإنمائية الكبيرة على الصعيد العالمي - من التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، إلى نشر اللقاحات وتوفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والتعليم - التي لولا هذا التمويل ما أمكنها المضي قدماً من دون دعم مالي متخصص.

البلدان النامية التي ليس لديها ما يكفي من رأس المال الخاص بها، ولا القدرة على الحصول على قروض بأسعار معقولة.

يهدف التمويل الميسر بشكل واضح إلى سد الفجوة في رأس مال القطاع الخاص وتوسيع نطاق المشروعات ذات الأولوية القصوى التي تؤثر على الأهداف المناخية والإنمائية المشتركة في العالم.

ويكون أداء التمويل الميسر أفضل عند استخدامه جنباً إلى جنب مع المشاركة الإستراتيجية والمساعدة الفنية على المدى الطويل مع بلد ما؛ وعندما يتم على نحو جيد، فإنه يمكن أن يحقق نتائج تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة وإحداث تحولات في القطاع المعني.