شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يقدم غدًا أقوى ملحق للاتصالات لـ CAIRO ICT و TRANS Mea والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TRANS Mea والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7-10 نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك بمشاركة 620 شركة.

ويحتفل معرض القاهرة الدولى للاتصالات و التكنولوجيا في دورة هذا العام بمرور 25 عاما على انطلاقه، كما يشهد إقامة الدورة الرابعة لـ TransMEA والدورة الثامنة لمعرض PAFIX للمدفوعات المالية والرقمية، كذلك الدورة السادسة لـ"ساحة الابتكار" Innovation Arena، كما يشهد المعرض لأول مرة إقامة معرض Connecta .

بهذه المناسبة يقدم الخليج 365 أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن اهم إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر، المهندس أحمد مكى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، المهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون.

كما شهد الملحق مقابلات صحفية مع كبار مسؤولي شركة اورنج مصر وهم المهندس هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجي، مها ناجى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسى والعلاقات العامة، كذلك لقاء مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إى فينانس" للاستثمارات المالية و الرقمية.