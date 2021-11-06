ورشة عمل تحت عنوان "بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة فى قطاع السياحة"

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى وحدة تكافؤ الفرص الموجودة فى الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل بعنوان "بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة فى قطاع السياحة" استهدفت موظفى الوزارة والهيئات التابعة لها من الجنسين.

وتهدف ورشة العمل إلى رفع الوعى بدور وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات والإطار التشريعى وتعريفهم بتفاصيل بعض القوانين المصرية، ويأتى ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية لتمكين المرأة والتى تبلورت فى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" فى عام 2017 والتى تهدف لزيادة مشاركة المرأة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز قدراتها إلى أعلى المستويات.

واستهلت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص كلمتها بتقديم الشكر للمجلس القومى للمرأة على مجهوداته الحثيثة من أجل تمكين المرأة المصرية من المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونيل الفرص المتاحة أمامها.

كما رحبت بموظفى وموظفات وزارة السياحة والآثار، وألقت الضوء على مجهودات وحدة تكافؤ الفرص خلال عام بعد إعادة تشكيلها إبان دمج وزارتى السياحة والآثار.

وأشارت دكتورة نجلاء العادلى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة فى كلمتها إلى أن هذه الورشة تعد أول فعالية ضمن سلسلة فعاليات مشتركة مع وحدة تكافؤ الفرص نظراً لتوجه المجلس للاهتمام بهذا القطاع لما يمكنه أن يقدم من دعم اقتصادى للمرأة.

كما أوضحت أن مصر تعتبر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030والتى اعتمدها فخامة السيد رئيس الجمهورية كخارطة طريق لتحسين أوضاع المرأة والحد من العنف ضدها والإصلاح التشريعى بما يضمن لها كافة حقوقها دون أى تمييز.

كما ألقى المستشار أحمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة كلمة أكد فيها على الدور غير المسبوق الذى يقوم به المجلس فى مناهضة العنف ضدها من خلال عقد البرامج التدريبية والتوعوية وإنشاء مكاتب لمناهضة العنف فى الجامعات وتفعيل نظام الإحالة الوطنى وتطبيق مواد الدستور التى تجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.

وقد تضمن جدول أعمال الورشة عرض اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص وتدخلات قطاع السياحة فى تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكذلك عرض الإطار التشريعى والقوانين المعدلة التى ترتبط بحقوق المرأة، ودور الجهات المعنية فى دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وأسلوب التعامل مع الشكاوى.

واختتمت الورشة بمناقشة عامة للخطوات المستقبلية التى وضعها المشاركين كتصور لخارطة طريق الوحدة خلال السنة المقبلة.

قام المشاركون فى ورشة العمل بوضع عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة على مدار السنة لتحقيق أهداف الوحدة، ووضع سياسة للوزارة لمناهضة العنف.

كما أوصت ورشة العمل فى نهايتها بمقترح إصدار كتيب عن وضع المرأة فى السياحة وأبرز النماذج الناجحة.

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى وحدة تكافؤ الفرص الموجودة فى الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل بعنوان "بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة فى قطاع السياحة" استهدفت موظفى الوزارة والهيئات التابعة لها من الجنسين.

وتهدف ورشة العمل إلى رفع الوعى بدور وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات والإطار التشريعى وتعريفهم بتفاصيل بعض القوانين المصرية، ويأتى ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية لتمكين المرأة والتى تبلورت فى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" فى عام 2017 والتى تهدف لزيادة مشاركة المرأة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز قدراتها إلى أعلى المستويات.

واستهلت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ ألفرص كلمتها بتقديم الشكر للمجلس القومى للمرأة على مجهوداته الحثيثة من أجل تمكين المرأة المصرية من المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونيل الفرص المتاحة أمامها.

كما رحبت بموظفى وموظفات وزارة السياحة والآثار، وألقت الضوء على مجهودات وحدة تكافؤ الفرص خلال عام بعد إعادة تشكيلها إبان دمج وزارتى السياحة والآثار.

وأشارت دكتورة نجلاء العادلى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة فى كلمتها إلى أن هذه الورشة تعد أول فعالية ضمن سلسلة فعاليات مشتركة مع وحدة تكافؤ الفرص نظراً لتوجه المجلس للاهتمام بهذا القطاع لما يمكنه أن يقدم من دعم اقتصادى للمرأة.