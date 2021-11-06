شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تستقبل مسئولا بمتحف اللوفر لمناقشة تطوير المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فانسون روندو Vincent Rondot مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر،وذلك مقر المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، بحضور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التى يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبى لتطوير متحف التحرير؛والذى يضم خمسة متاحف أوروبية هى المتحف البريطانى بانجلترا، والمتحف المصرى بتورين بإيطاليا، ومتحف برلين بألمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتى توقفت عام ١٩٨٦م، ثم استأنفت مرة أخرى فى مارس عام ٢٠٢٠م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام ٢٠٢٢، للاحتفال بمرور ٢٠٠ عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن أعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقى والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وازالة الاملاح والتكلسات من عليها.