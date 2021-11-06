قادة عالميون يجتمعون فى دبى لصياغة مستقبل القطاعين الصناعى والتكنولوجى

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف دبى فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتى تشهد مشاركة كبار المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية لمناقشة أحدث التطورات فى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودورها فى تطوير الشركات الصناعية والتكنولوجية، وتوسيع عملياتها، وتحسين الإنتاجية والأداء فى كافة نشاطاتها.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الرابعة من مؤتمر القمة، والتى تقام يومى 22 و23 نوفمبر 2021 فى مركز دبى للمعارض فى إكسبو دبى، مشاركة ما يزيد عن 125 من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التكامل بين البشر والآلات، وتطوير الأعمال، وتعزيز القدرات، وتحقيق الازدهار للمجتمعات الإنسانية حول العالم. وستسلط أجندة القمة الضوء على مواضيع مثل مجتمعات المستقبل، وتوظيف التقنيات المتقدمة فى الأعمال، والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والمساواة بين الجنسين فى العمل، ونماذج الأعمال القائمة على توفير الطاقة كخدمة.

وتضم قائمة كبار المسؤولين والتنفيذيين المشاركين فى القمة كلًا من باتريك بيرن، الرئيس التنفيذى لشركة "جنرال إلكتريك الرقمية"، وباتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تاليس، لوكا موسيتش، المدير المالى وعضو المجلس التنفيذى لشركة "ساب"، والدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز العالمية، وفيفيك تشاند سيغال، رئيس مجلس إدارة "مجموعة موذرسن"، وآندى بوردى، كبير مسؤولى الأمن فى هواوى تكنولوجيز، وبوب موريتز، الرئيس العالمى لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، ومارك انجل، كبير مسؤولى سلاسل التوريد فى يونيليفر، وديفيد رافالوفسكى، نائب الرئيس التنفيذى وكبير مسؤولى التكنولوجيا ورئيس العمليات العالمية فى سبير بنك، وأركادى دفوركوفيتش، النائب الأسبق لرئيس وزراء روسيا، ورئيس مؤسسة سكولكوفو، وسعادة المهندس سعيد الرميثى، الرئيس التنفيذى لحديد الإمارات، وشادى ملك، الرئيس التنفيذى لشركة الاتحاد للقطارات، وفاطمة النعيمى الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك للغاز الطبيعى المسال، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحمد محمد النقبى، الرئيس التنفيذى لمصرف الإمارات للتنمية، وبنغ شياو، الرئيس التنفيذى لمجموعة "جي 42".



ستيفن كيفر نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز العالمية

هذا ويشارك كل من الدكتور ستيفن ووكر، نائب الرئيس وكبير مسئولى التكنولوجيا فى شركة "لوكهيد مارتن"، ومحمد كاندى، كبير المستشارين الدوليين وأحد قادة الحلول الاستشارية للولايات المتحدة فى برايس ووترهاوس كوبرز، وأنكور بهان، الرئيس العالمى لتطبيقات إنترنت الأشياء فى نوكيا، وآسا تامسونز، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم تقنيات الأعمال والمشاريع الجديدة فى إريكسون، فى جلسة خاصة بعنوان "الرقمنة: موجات الجيل الخامس توسع آفاق المستقبل" والتى يناقشون فيها النمو السريع لشبكات الجيل الخامس. فيما سيناقش كل من باتريك بيرن، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك الرقمية، ومعالى مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور بيتر غاسمان، القائد العالمى لشركة "ستراتيجى آند" والمدير العالمى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فى برايس ووترهاوس كوبرز، الأهمية المتزايدة للتطبيقات والتقنيات التى تساهم فى بناء مجتمعات المستقبل وتمكين أفرادها من التواصل مع نظرائهم ومع مزودى الخدمات من القطاعين العام والخاص.



بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

وفى هذا السياق، قال باتريك بيرن، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك الرقمية: "ساهمت التطورات العالمية الأخيرة فى تسريع وتيرة التغير والتطوير فى القطاع الصناعى، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى القطاع. وتوفر لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة هامة لبحث آخر المستجدات والتطورات العالمية، ووضع تصور لمستقبل الاقتصاد العالمى، ودعم الابتكارات التى تساهم فى توفير حلول رقمية فعالة، وتبسيط وتسريع العمليات، وتعزيز سلامة وأمن الأفراد والمنشآت، خاصة وأن القمة تشهد مشاركة قادة القطاعين الصناعى والتكنولوجى ومسئولين وخبراء وباحثين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. أتطلع لمشاركتى فى الدورة الرابعة من القمة فى دبى، والمساهمة مع نظرائى فى إيجاد الحلول للتحديات التى نواجهها والتعاون معًا لبناء مستقبل أفضل للجميع."

وتشهد القمة أيضا مشاركة كل من ستيفن موس، الرئيس التنفيذى الإقليمى لمجموعة "أتش أس بى سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وديموسثينيس بافيتيس، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا فى شلمبرجير، ومارتا بلانكو، رئيس الاتحاد الإسبانى للمنظمات أرباب العمل (CEOE)، وهارالد كايزر" رئيس مجلس الإدارة والشريك الأول لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، والذين يجتمعون فى جلسة بعنوان "التصنيع الأخضر ودوره فى الحفاظ على البيئة"، لمناقشة الدور الذى يمكن أن تلعبه دول العالم فى دعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى.

ومن بين كبار المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم فى القمة كل من وسعادة سامى القمزى، مدير عام اقتصادية دبى، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، وإسماعيل على عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة ستراتا للتصنيع، ومنصور جناحى، الرئيس التنفيذى لشركة سند، وخليفة المهيرى، الرئيس التنفيذى بالإنابة لشركة "تعزيز"، وسعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبى الصناعية، البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعى، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذى للمجموعة والعضو المنتدب فى شركة أبوظبى الوطنية للطاقة "طاقة".

وستقام الدورة الرابعة من القمة على مدار أسبوع خلال الفترة ما بين 22 - 27 نوفمبر 2021، فى مركز دبى للمعارض فى إكسبو دبى، بمشاركة أكثر من 125 متحدثًا من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص. وتخصص القمة يومها الثالث 24 نوفمبر، لعقد كل من مؤتمر الازدهار العالمى ومؤتمر السلاسل الخضراء واليوم الأسترالى. كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التى تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذى يهدف لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات فى القطاعين الصناعى والتكنولوجى والقدرات الصناعية لدولة الإمارات.