شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 6 - 11 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 في السوق المصري، بعد ارتفاع في الأسعار العالمية للذهب، وتحرك أسعار الذهب في مصر حوالي 3 جنيهات وفق سعر إغلاق السوق أمس، وهو ما انعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر لتسجل مستويات 785 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1803 دولارات.

بعد تراجعات حادة في الأسواق خلال جلسات منتصف أسبوع التداول، بدأ الذهب رحلة تصحيح المسار والصعود مجدداً إلى مستويات هي الأعلى تقريبًا في شهرين، على خلفية عودة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بعد موجة تثبيت الفائدة التي شهدناها هذا الأسبوع، عقب إبقاء أمريكا وبريطانيا على سعر الفائدة دون تغير يذكر.

أسعار الذهب عالميًا سجلت ارتفاعا أكثر من 1% على إثر قرارات تثبيت الفائدة، ليقترب الذهب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1816.7 دولار للأونصة مسجلا ارتفاعا بعد تراجعه 0.3% نتيجة بيانات أظهرت زيادة التوظيف فى الولايات المتحدة أكثر من المتوقع فى أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر عند التسوية 1.3% مسجلة 1816.80 دولار للأونصة، ويثبت رد الفعل المحدود على البيانات أنه "على الرغم من التقرير القوى لسوق العمل، فإنه لن يغير ما أشار إليه رئيس مجلس لاحتياطى الاتحادى جيروم بأول هذا الأسبوع".

وتمسك مجلس الاحتياطي الفدرالى الأربعاء الماضي بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة، وبعد ذلك فاجأ بنك إنكلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.