الاقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 6-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 18.03 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.05جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.05 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، أما فى البنك المركزي المصرى سجل 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

​سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.07 جنيه للشراء.

18.22جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.03جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.05 جنيه للشراء.

 

18.28 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.05 جنيه للشراء.

 

18.29 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.12 جنيه للشراء.

 

18.26 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.07 جنيه للشراء.

 

18.30 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.18 جنيه للشراء.

 

18.29 جنيه للبيع.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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