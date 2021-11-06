الذهب يواصل ارتفاعه في مصر.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 6 جنيهات، مدعومًا بارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً لموقع "مصراوي"، بأن أسعار الذهب في السوق المحلي، ارتفعت خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام 21 نحو 790 جنيهًا مقابل 784 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها، وعيار 24 نحو 908 جنيهات والجنيه الذهب (قيمة الذهب في الجنيه) 6320 جنيهًا.

وعالميا، قفز سعر أوقية الذهب لتتخطى 1800 دولار بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1818.3 دولار، بارتفاع نسبته 1.47% مقارنة ببداية التداول أمس.

يشار إلى أن اليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.