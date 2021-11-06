شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في تداولات اليوم السبت، بالسوق المحلي، على خلفية صعود سعر الذهب العالمي بختام جلسات الأسبوع أمس الجمعة، حيث يغلق سوق الذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليتوقف التداول على الذهب في البورصات على مدار يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في مصر تفصيلاً

سعر الذهب المسجل الآن في الأسواق بمصر 785 جنيها للجرام من العيار 21 وهو العيار الرئيسي في الأسواق، ويزيد الطلب عليه في كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

أسعار الذهب اليوم بالنسبة للعيار 18 تسجل الآن في سوق الذهب 673 جنيها للجرام، وجاء ارتفاع الذهب عيار 18 بسبب التحرك في السعر العالمي للذهب بختام جلسات الأسبوع، ويرتفع الطلب على الذهب من عيار 18 في المحافظات التي تنشط فيها حركة السياحة.

سعر جرام الذهب من العيار 24 ارتفع بحوالي 3 جنيهات ليسجل سعر 897 جنيها للجرام، وهو العيار المكون للسبائك، ولا توجد مشغولات ذهبية من هذا العيار وذلك بسبب سهولة تعرضه للكسر.

أسعار الجنيه الذهب شهدت صعودا ملحوظا لتبلغ 6280 جنيها في الأسواق، عقب هبوط واضح في سعر الجنيه الذهب منتصف هذا الأسبوع، بعد تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس إلى مستويات 1760 دولار.

أسعار الذهب عالميًا:

أسعار الذهب عالميًا سجلت ارتفاعا أكثر من 1% أمس الجمعة 5 نوفمبر2021، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1816.7 دولار للأونصة مسجلا ارتفاعا بعد تراجعه 0.3% نتيجة بيانات أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر عند التسوية 1.3% مسجلة 1816.80 دولارا للأونصة، ويثبت رد الفعل المحدود على البيانات أنه "على الرغم من التقرير القوي لسوق العمل ، فإنه لن يغير ما أشار إليه رئيس مجلس لاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع".

وتمسك مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء الماضي بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة، وبعد ذلك فاجأ بنك إنكلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 24.05 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1032.71 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 1.3% إلى 2025.32 دولارا للأونصة.