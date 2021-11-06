شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم " شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 18.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 401 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "حديد عز" بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 327.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 57 مليون ورقة، وبقيمة تداول 241.1 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 4.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 185.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 14 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 180.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول 197.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.1 مليون جنيه، ثم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية"، بحجم تداول 9.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 120.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 13.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية"، بحجم تداول بلغ 87.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 114.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11612.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.10% ليغلق عند مستوى 2164.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.65% ليغلق عند مستوى 3146.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 13619.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4267.82 نقطة.