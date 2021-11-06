شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة انعقاد قمة المناخ كوب 26 في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، والتى يشارك فيها نحو 190 دولة في الفترة من 31 اكتوبر حتى 12 نوفمبر ،يستعرض ”الخليج 365” أهم 5 معلومات حول الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ ، ولا سيما مع وجود 197 طرفًا ، تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بعضوية شبه عالمية، وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015.

1 - الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس هو الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين.

2 - دفع الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

3 - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي أيضًا المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997.

4 - الهدف النهائي لجميع الاتفاقات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.

5 - في إطار زمني يسمح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي وتمكين التنمية المستدامة.