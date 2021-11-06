شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سيارة موتى مرخصة فى مصر حتى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي سيارات الموتى "تحت الطلب" المرخصة في مصر بلغ نحو 3 آلاف و353 سيارة على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر عام 2020.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن غالبية التراخيص الممنوحة لسيارات نقل الموتى جاءت في المحافظات الحضرية بعدد 1441 سيارة، يليها محافظات الوجه القبلي بعدد 1041 سيارة، ثم محافظات الوجه البحري بنحو 689 سيارة، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 182 سيارة.

وتعتبر سيارات نقل الموتى ضمن سيارات الخدمات العامة، وسجل إجمالي عدد سيارات الخدمات العامة المرخصة في مصر نحو 128.7 ألف سيارة بنسبة 1.2% من إجمالي المركبات الحاصلة على ترخيص على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر 2020.

وحلت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث التراخيص الممنوحة لسيارات الخدمة العامة، حيث بلغ عدد سيارات الخدمة العامة بها نحو 32.9 ألف سيارة بنسبة 25.5% من إجمالي التراخيص الممنوحة، ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد السيارات بها نحو 1.3 ألف سيارة بنسبة 1% من إجمالي تراخيص سيارات الخدمة العامة حتى ديسمبر 2020.

وسجل عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية نحو 274 ألف و984 ترخيص حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.