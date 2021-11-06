شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق الأمم المتحدة .. ما هو برنامج الرياضة لخفض انبعاثات الكربون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن عدد من أهداف خفض الانبعاثات من قبل إطار العمل الرياضي من أجل المناخ (S4CA) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتشمل الوصول إلى صافي الصفر الكربونى بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 على أبعد تقدير تعرف على تفاصيل البرنامج .

أنشأ برنامج الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "الرياضة من أجل العمل المناخي" في عام 2018 لدعم وتوجيه الجهات الفاعلة الرياضية في تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي.

و توحدت المنظمات الرياضية ومجتمعاتها وراء مجموعة من المبادئ ، وقد أنشأت مبادرة من خلال التعاون من أجل وضع قطاعها على مسار الاقتصاد منخفض الكربون الذي اتفق عليه قادة العالم في باريس في عام 2015.

وبحسب موقع قمة المناخ فأن الرياضة من أجل العمل المناخي تعمل نحو هدفين الاول تحقيق مسار واضح للمجتمع الرياضي العالمي لمكافحة تغير المناخ من خلال الالتزامات والشراكات وفقًا للمعايير التي تم التحقق منها ، بما في ذلك قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها والإبلاغ عنها ، بما يتماشى مع السيناريو الأقل من درجتين المنصوص عليه في اتفاقية باريس ؛ والثانى هو استخدام الرياضة كأداة موحدة لتوحيد وخلق التضامن بين المواطنين العالميين للعمل المناخي.

يشار أنه أُعلن في قمة المناخ أن الموقعين على الرياضة من أجل العمل المناخي الذين يتبنون هذه الأهداف سيدخلون رسميًا Race to Zero ، وهو تحالف من مبادرات صافي الصفر الرائدة ، يمثل 733 مدينة و 31 منطقة و 3067 شركة و 173 من أكبر المستثمرين و 622 مؤسسة للتعليم العالي .