شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على توزيع تراخيص السيارات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج نشرة حصر المركبات لعام 2020 والتي أظهرت مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها عدد التراخيص الممنوحة للسيارات على مستوى الجمهورية.

ويعرض ”الخليج 365”، بالإنفوجراف تصنيف تراخيص السيارات على مستوى الجمهورية وفقا لما يلي:



التوزيع النسبي للسيارات حسب الترخيص

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات على مستوى الجمهورية نحو 5 ملايين و203 ألف و521 سيارة

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات الخاصة نحو 4 ملايين و817 ألف و176 سيارة

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات الأجرة 370 ألف و461 سيارة

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات المؤقت 267 سيارة

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات الجمارك 8 آلاف و899 سيارة

بلغ إجمالي عدد تراخيص السيارات الهيئة الدبلوماسية 5 آلاف و400 سيارة

وسجل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركـبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22٪ تليها محافظة الجيزة بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركـبات في 31/12/2020.