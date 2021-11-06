شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة بشأن ملكية شركات رأس المال المخاطر والان مع تفاصيل الخبر
1- الأشخاص الاعتبارية.
2- شركات الأموال التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
3- الأشخاص الطبيعيين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الائتمان و/أو إدارة الأموال والاستثمار فيها.
4- الأشخاص الطبيعيين المالكين لأصول سائلة و/أو أوراق أو أدوات مالية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه، على ألا تكون الأوراق أو الأدوات المالية المشار إليها في الشركة التي يتم الترخيص لها.
وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـSPAC- بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.