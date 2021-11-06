شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد إبقاء «أوبك+» على خطط الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % أمس الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعد إبقاء أوبك وحلفائها (أوبك+) على الزيادة التدريجية المقررة بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر دون تغيير والاتفاق على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1 % إلى 81.36 دولار للبرميل في حوالي الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر حوالي 2 % أمس الأول.

وزاد الخام الأمريكي 97 سنتا أو 1.25 % إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5 % في الجلسة السابقة.

واتفقت أوبك+ في اجتماع أمس الأول على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، رئيس لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في أوبك بلس، أن أسواق الطاقة تحتاج إلى مزيد من العمل الجماعي والتنظيم، من أجل الاستمرار في تجاوز الأزمة التي شهدتها أسواق الطاقة على مدار العام ونصف العام الماضي، وذلك من أجل الاستمرار في تمثيل الدول النفطية بالصورة المثلى، وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على جدول الزيادة التدريجية في المعروض النفطي دون رفع الإمدادات بصورة كبيرة في الأسواق، حسب المقترح الأمريكي الأخير.

وقال سموه في الاجتماع الثاني والعشرين لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في أوبك بلس، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أمس الأول: «علينا أن نتشارك معكم إحساسنا بالمسؤولية والعمل الجاد والالتزام الدائم، ونؤكد لكم أننا سنستمر في العمل وتقديم كل ما لدينا، حتى يتم تمثيل أسواق النفط بأفضل شكل ممكن كما حاولنا أن نفعل خلال العام والنصف الماضيين، دون أن تؤثر علينا الأزمة».

وأردف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «لدينا بعض الإنجازات القياسية التي نود أن نعرضها لكم، ليس بوصفنا كارتل كما تطلقون علينا ولكن كجهة تخضع للتنظيم، ومما شهدناه في أسواق الطاقة خلال الشهور الماضية أرى أن تلك الأسواق تحتاج إلى مزيد من العمل الجماعي والتنظيم».