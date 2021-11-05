شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج ريادة الأعمال الابتكارية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يأتي البرنامج في الدورة الثامنة وبمشاركة فرق خارجية

- تقييم النظام البيئي في المنطقة الشرقية وتحليله

- تحديد توجه استراتيجية برنامج تسريع ريادة الأعمال

- سيتضمن البرنامج 4 مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين

انطلقت اليوم ورشة العمل الأولى من برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية.

ويشارك في الورشة فريق يمثل قطاعات مختلفة مهتمة بتطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة الشرقية، في الدورة الثامنة من البرنامج بمشاركة فرق خارجية من كولومبيا، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، البرازيل وبلجيكا.

وتستهدف تقييم النظام البيئي في المنطقة الشرقية وتحليله باستخدام البيانات والاحصائيات، مما سيسهم بتحديد توجه استراتيجية برنامج تسريع ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية المقرر عرضها في ورشة العمل الثانية في منتصف 2022.

وسيتضمن البرنامج أربع مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين والتي تأخذ بدورها المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ مما يتيح لفريق العمل التعلم من خبراء MIT والتعاون معهم، وتحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.