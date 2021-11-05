فاتورة الكهرباء أعلى من الاستهلاك.. ماذا تفعل؟.. الوزارة تجيب

الشارقة - اميمة ياسر - يفاجئ بعض المواطنين في بعض الأحيان بفواتير كهرباء مبالغ فيها، نتيجة وجود خطأ في قراءة عداد الكهرباء وتسجيل قراءة في الفاتورة أعلى بكثير من القراءة الحقيقة لعداد الكهرباء.

وتعليقا علي ذلك أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رداً علي سوال لموقع "بوابة الأهرام" عن كيفية التصرف إذا ما وجد مواطن قراءة مسجلة في فاتورة الكهرباء أعلي من قراءة العداد، إن نسبة الخطأ في فواتير الكهرباء أصبحت قليلة جداً جداً، بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد.

وأضاف أنه إذا وجد أي مواطن أن القراءة المسجلة في فاتورة الكهرباء الصادرة له أعلى من القراءة الحقيقة لعداد الكهرباء، فإن عليه عدم دفع فاتورة الكهرباء للمحصل، والحصول منه علي كعب الفاتورة فقط، وبعدها التوجه الي شركة الكهرباء التابع لها وتقديم كعب الفاتورة والقراءة الصحيحة لعداد الكهرباء.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء ستقوم بإلغاء الفاتورة الصادرة له وإصدار فاتورة كهرباء جديدة بقيمة الاستهلاك الحقيقة.

وأوضح أنه في حالة وجود اي مشكلة تواجه المشترك تتعلق بالكهرباء فيها يمكن تقديم شكوي عن طريق العديد من المنافذ التي أتاحتها الوزارة لتقديم وتسجيل شكوى منها الاتصال علي الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.