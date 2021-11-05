شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى السعودية ومسقط خلال جلسات الأسبوع.. وصعود مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.06% خاسرًا 6.59 نقطة، ليغلق عند مستوى 11752.23 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.31% خاسرًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4049.76 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.06% خاسرًا 6.59 نقطة، ليغلق عند مستوى 11752.23 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 702.5 مليون سهم بقيمة 27.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1.3 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 431 مليار ريال ليغلق عند 10.521 تريليون ريال سعودي.

وتصدرت الأسهم المرتفعة سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 11.28%، ثم سهم "صدر" بنسبة 9.30%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 9.24%، وتصدرت الأسهم المتراجعة سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10.38%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 9.23%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 8.99%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.96 مليار ريال سعودي.





بورصة مسقطوهبط المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.31% خاسرًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4049.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.3 مليون سهم بقيمة 12.04 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 45.12 مليون ريال ليغلق عند مستوى 22.021 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 15.63%، أعقبه سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 14.29%، يليه سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 6.67%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 15.12%، أعقبه سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 9.33%، يليه سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 4.76%.





بورصة الكويتفيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.43% رابحًا 101.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7201.93 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحًا 77.5 نقطة ليغلق عند مستوى 7755.68 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.7% رابحًا 161.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6148.14 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.35% رابحًا 206.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6375.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 3.66 مليار سهم بقيمة 476.15 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 112.7 ألف صفقة.