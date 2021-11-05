شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التطبيق بشهرين.. تعرف على مميزات وثيقة تأمين المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بداية العام الجديد 2022، بدء تطبيق وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، والتي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتغطية تكاليف نقل جثمان المصريين بالخارج، فما هي قصة هذه الوثيقة وأهميتها.

س. ما هي وثيقة تأمين المصريين بالخارج؟

ج. هي وثيقة أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتغطية نقل تكاليف جثامين المصريين بالخارج في حال الحوادث والوفاة الطبيعية.

س. متى يبدأ تطبيق الوثيقة الجديدة؟

ج. يبدأ تطبيق الوثيقة الجديدة مطلع يناير المقبل عام 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، فى حدود 100 ألف جنيه.

س. كيف سيتم تطبيق الوثيقة الجديدة؟

ج. سيتم ربط الوثيقة بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذا سيتم التعاون لتوعية المواطنين الراغبين بالتعاقد على الوثيقة خلال إصدار تصريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويًا، وتغطي كافة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عامًا للراغبين فى التأمين.

س. كيف يمكن للمصريين بالخارج الاستفادة من تلك الوثيقة؟

ج. سيتم توفير الوثيقة من خلال 28 فرعًا تم تجهيزهم بالفعل استعدادًا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادًا لعرضها فى صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة "أمان للتحصيل الإلكتروني.

س. ما هي المميزات التي توفرها وثيقة التأمين الجديدة؟

ج. الوثيقة تضمن نقل الجثمان من أى مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقى للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد العائل، وسيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.