شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 5-11-2021.. ارتفاع أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 5-11-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام، وتعهد وزير الخزانة البريطانى بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام بمصرارتفعت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام- عقب ارتفاع صباحي أمس بقيمة 3 جنيه، مع استمرار عودة الأداء الجيد للذهب بعد هبوطه 30 دولارًا أول أمس الأربعاء. أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام بمصرارتفعت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام- عقب ارتفاع صباحي أمس بقيمة 3 جنيه، مع استمرار عودة الأداء الجيد للذهب بعد هبوطه 30 دولارًا أول أمس الأربعاء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.

وزير الخزانة البريطانى: سنشجع المؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات فى مصرعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، على هامش مشاركته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو. وزير الخزانة البريطانى: سنشجع المؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات فى مصرعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، على هامش مشاركته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو.

وأكد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، أنه مهتم جدًا بما يحدث من تطوير ونمو في مصر، وأشاد بقوة العلاقات المصرية البريطانية الحالية، كما أشاد بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل جائحة كورونا، موضحًا أن ماحققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى، يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، ويعتبر أداءً غير مسبوق واستثنائيًا بكل المعايير.

وتعهد وزير الخزانة البريطانى بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

محمد بن زايد يبدى إعجابه بمحتويات جناح مصر بإكسبو وعظمة الآثار المصريةاستقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية . محمد بن زايد يبدى إعجابه بمحتويات جناح مصر بإكسبو وعظمة الآثار المصريةاستقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية .

وعبر الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن إعجابه بالمعروضات الآثرية وفكرة الجناح، والتى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية .

كان فى استقبال ولى عهد أبو ظبى السفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.