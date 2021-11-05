شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 19.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 10%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.9%.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11612.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.10% ليغلق عند مستوى 2164.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.65% ليغلق عند مستوى 3146.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 13619.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4267.82 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 735.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 396.8 مليار جنيه إلى 395.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124 مليار جنيه إلى 116.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.4%.