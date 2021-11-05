شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع متخطية 81 دولاراً للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 52 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 81.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.81 بالمئة إلى 79.45 دولار بعدما زاد إلى 80.17 دولار.

واتفقت أوبك+ في اجتماع أمس الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تلاشي الطلب، فيما لامست أسعار النفط مؤخرا أعلى مستوياتها في سبع سنوات لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأمريكية، وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.

ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي، بنحو أربعة بالمئة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما يتجه النفط الأمريكي نحو تراجع بما يقارب خمسة بالمئة هذا الأسبوع.