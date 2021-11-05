شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبدى إعجابه بمحتويات جناح مصر بإكسبو وعظمة الآثار المصرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية .

وعبر الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن إعجابه بالمعروضات الآثرية وفكرة الجناح، والتى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية .

كان فى استقبال ولى عهد أبو ظبى السفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الامارات العربية المتحدة للجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى ، وهو الامر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.