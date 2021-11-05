شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا ترفع أسعار الطرازين موديل 3 وموديل واي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقرير إخباري بأن شركة تسلا للسيارات الكهربائية رفعت أسعار طرازيها موديل 3 وموديل واي مرة أخرى، كما قامت أيضا بتحديث قائمة أسعار خيارات ألوان السيارات.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "إلكتريك" المتخصص في مجال النقل الكهربائي والطاقة بأن سعر السيارة موديل 3 ارتفع من 990ر43 إلى 990ر44 دولار، كما ارتفع سعر السيارة موديل واي من 990ر56 إلى 990ر57 دولار.

ورفعت تسلا أسعار طرازات أخرى من إنتاجها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أرخص طرازات السيارة الكهربائية التي تنتجها الشركة ارتفع سعرها بأكثر من عشرين بالمئة خلال العام الجاري.