شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى واردات أطعمة الحيوانات لشهر يوليو وتسجل 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من محضرات تغذية الحيوانات نحو 10 ملايين و157 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 11 مليون و314 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته مليون و157 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات أطعمة الحيوانات جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و7 ملايين دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل مليار و78 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 71 مليون و555 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع كلا من واردات اللحوم والتى تراجعت قيمتها لتسجل 113 مليون و579 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل 175 مليون و513 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و934 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الأبقار والجواميس الحية بقيمة 14 مليون و541 ألف دولار فى يوليو الماضى، مقابل 16 مليون و931 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 2 مليون و390 ألف دولار.